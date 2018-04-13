Опубликованы свежие фотографии обновленного кроссовера KIA Sportage

Фото: www.motor1.com
Как известно, в настоящее время компания KIA трудится над обновленным кроссовером Sportage, премьера которого состоится в следующем году. На днях тестовый автомобиль в очередной раз был замечен фотошпионами — причем они утверждают, что видели ни что иное, как «спортивную» версию GT-Line.
Виктория Базылева

На то, что перед нами именно GT-Line, указывают колесные диски большего радиуса и два патрубка выхлопной системы, расположенные по краям бампера. И раз уж мы начали с кормы машины, отметим, что рестайлинговый Sportage обзавелся новыми светодиодными фонарями. Вероятно, они, как и прежде, будут соединены декоративной пластиковой планкой.

Фотографии передней части обновленного «Спортиджа» мы уже видели. Новые снимки лишь подтверждают, что кроссовер получит такие же фары, как последний Cerato, дебютировавший в январе на Детройтском автосалоне. Другие новшества: видоизмененные воздухозаборники, заимствованные у концептуального SP, и перелицованный бампер.

Радиаторная решетка в виде «улыбки тигра», к сожалению, некуда не делась. Похоже, дизайнеры все же немного освежили ее за счет иного узора, но разглядеть изменения можно, только если очень внимательно присматриваться. О прочих деталях экстерьера рассуждать пока трудно — большая часть кузова все еще скрывается за камуфляжем.

Никаких технических подробностей об обновленном Sportage на сегодняшний день нет. Единственное — кроссовер получит дополнительную модификацию, оснащенную гибридной силовой установкой, об этом сообщает портал Motor1. Другая информация не раскрывается, не называются пока даже ориентировочные сроки премьеры авто.

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13 апреля 2018
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