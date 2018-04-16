Стартовали продажи нового кроссовера Hyundai Encino

Hyundai Kona появился на авторынке Европы еще в прошлом году. Теперь же он добрался до КНР — правда, для Поднебесной новинке дали название Encino. Интересно, что китайская версия кроссовера чуть отличается от европейской по габаритам. Encino на 30 мм длиннее и на 25 мм выше своего собрата. К тому же, у него на 2 мм больше дорожный просвет.

В Китае Encino/Kona продается в единственной модификации с 1,6-литровым турбомотором мощностью 176 л. с., семиступенчатой роботизированной коробкой передач и системой переднего привода. Комплектаций четыре: базовая GL оценена в 129 900 юаней (примерно 1 270 000 рублей), а топовая Top Sport — в 155 900 (около 1 545 000 целковых).

Напомним, что планов по запуску Kona на российском рынке у корейцев пока нет. В компании не считают целесообразным выводить модель, поскольку в линейке присутствует локализованный Creta. К слову сказать, на сегодняшний день именно «Крета» является самым продаваемым кроссовером в нашей стране.