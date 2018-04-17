7 новых кроссоверов и внедорожников, на которых вы никогда не прокатитесь

В рамках 52-го ежегодного фестиваля Jeep Safari в Моабе (штат Юта) состоялась презентация сразу семи эксклюзивных моделей заокеанской марки, к которым приложили руки тюнингисты из Mopar. С амбициозными концептуальными внедорожниками познакомился портал «АвтоВзгляд».
Jeep 4SPEED
Фанаты «Джипов» наверняка помнят Wrangler в интерпретациях Pork Chop и Stitch, представленные более пяти лет назад. Так вот: все лучшие идеи этих проектов нашли свое отражение в новейшем автомобиле, который умеет не только лазать по скалам и покорять лютое бездорожье, но еще и очень быстро ездить.
В сверхлегкой конструкции Jeep 4SPEED использован углепластик и алюминий, завидная динамика достигается не в последнюю очередь благодаря 2-литровому турбодвижку, сопряженному с бодрой восьмискоростной автоматической трансмиссией с измененным передаточным отношением главной пары. Красоты добавляют 18-дюймовые катки, обернутые шинами BF Goodrich Mud Terrain.
Jeep Sandstorm
Это самый настоящий внедорожник для экстремальных ралли-рейдов. Он оснащен усиленной подвеской с измененными амортизаторами, каркасом безопасности, порогами-трубами и дополнительной светотехникой. Не обошлось без углепластика и карбона. За отменную проходимость помимо прочего отвечают усиленные мосты и специальные бездорожные покрышки BF Goodrich Krawler размерностью 39,5 дюйма.
Интерьер напоминает салон авиалайнера — повсюду тумблеры и рычажки. В качестве мотора задействован могучий V8 объемом 6,4 литра, работающий в связке с шестиступенчатой механической коробкой передач.
Jeep B-Ute
Кроссовер B-Ute представляет собой круто навороченный Jeep Renegade. В нем — все лучшее из пакета фирменных аксессуаров Performance Parts: расширители колесных арок, 1,5-дюймовый лифт-комплект, багажник на крыше и защитные пороги. А как все это круто выглядит!
Добавьте сюда 17-дюймовые диски, обутые в «резину» BF Goodrich T/A Baja Champion, — и вот вам самый настоящий покоритель планеты. В помощь — девятидиапазонный «автомат», умело контактирующий с 2,4-литровым мотором Tigershark. Как говорится: мал, да удал!
Jeep Wagoneer Roadtrip
Классика жанра — Wagoneer в новом исполнении. Пожалуй, лучшего подарка для поклонников марки попросту не придумаешь. Этот особенный внедорожник сохранил дух истории в оригинальном дизайне стального кузова, получив при этом совершенно новую ходовую часть. Непревзойденными внедорожными характеристиками он обязан усиленной коробчатой раме, переднему и заднему мостам Dana 44 с блокировками дифференциалов, четырехрычажной подвеске и 17-дюймовым колесным дискам с шинами BF Goodrich Mud-Terrain.
В салоне взгляд притягивают стилизованный под ретро кондиционер и ящик для инструментов, выполненный в виде защитного кожуха того самого движка 230 Tornado, что использовался на классическом Wagoneer 1965 года. Под капотом новинки — 5,7-литровый V8, выступающий дуэтом с четырехступенчатой АКП.
Nacho Jeep
В этом автомобиле есть все, чего только можно пожелать — брутальные бамперы и воздухозаборники, перенастроенная подвеска, а также светодиодная оптика на решетке радиатора, стойках и над лобовым стеклом, за которую с нашим ГИБДД в случае чего не рассчитаться никогда в жизни. Оригинальный окрас кузова Nacho Jeep заставит обернуться даже того, кто не брезгует прилепить на заднее стекло автомобиля наклейку, оскорбляющую Обаму и прочих Трампов.
А как вам понравятся 37-дюймовые покрышки и матовые колесные диски? В качестве сердца для авто был выбран 2-литровый рядный мотор с наддувом и четырьмя цилиндрами, умеющим шустро ускоряться и не слабо экономить горючку.
У машины имеются защита кузова и порогов, кенгурин от Dodge RAM и усиленные петли дверей —это вам не приставку «кросс» приклеить на корму багажника…
Jeep Jeepster
Прототип, построенный на базе модели Wrangler Rubicon, дал вторую жизнь модели Jeepster 1966 года. Складывающееся ветровое стекло, фирменный цвет Bright White и трехцветная эмблема Jeepster — что еще нужно для счастья?
Конечно же, аксессуары от Jeep Performance Parts, в том числе рифленый капот, специальная светотехника, лифт-комплект, усовершенствованные амортизаторы и дуги безопасности. Венчают картину эффектные колесные диски и защитный обвес.
Jeep J-Wagon
Автомобиль, созданный по мотивам Wrangler Sahara, окрашен в неординарный серый цвет Warm Neutral Grey с отливом. Помимо декоративных элементов кузова нельзя не отметить мощную диодную оптику, металлическую защиту всего и вся, экспедиционный багажник, а также дизайнерские диски с 35-дюймовыми шинами KM3 BF Goodrich.
Традиционно для современных «Джипов» у машины имеются все радости жизни, включая высококачественные материалы отделки и широкий спектр встроенного оборудования.