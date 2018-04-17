7 новых кроссоверов и внедорожников, на которых вы никогда не прокатитесь

Jeep 4SPEED

Фанаты «Джипов» наверняка помнят Wrangler в интерпретациях Pork Chop и Stitch, представленные более пяти лет назад. Так вот: все лучшие идеи этих проектов нашли свое отражение в новейшем автомобиле, который умеет не только лазать по скалам и покорять лютое бездорожье, но еще и очень быстро ездить.

В сверхлегкой конструкции Jeep 4SPEED использован углепластик и алюминий, завидная динамика достигается не в последнюю очередь благодаря 2-литровому турбодвижку, сопряженному с бодрой восьмискоростной автоматической трансмиссией с измененным передаточным отношением главной пары. Красоты добавляют 18-дюймовые катки, обернутые шинами BF Goodrich Mud Terrain.