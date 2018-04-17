Кроссовер Volkswagen Touareg нового поколения получил российский ценник

Компания Volkswagen раскрыла подробности о Touareg третьего поколения для России. По данным пресс-службы в моторную гамму автомобиля войдут бензиновые турбодвигатели мощностью 249 и 340 л. с., а также 249-сильный дизельный агрегат. С ними трудятся восьмиступенчатая автоматическая коробка передач и система полного привода 4motion.

В нашей стране «Туарег» будет продаваться в трех комплектациях: Respect, Status и R-Line. Уже в базовом исполнении кроссовер оснащается мультифункциональным рулем с обогревом, передними креслами с электрорегулировкой, системой мониторинга усталости водителя, датчиком давления в шинах и асферическим боковым зеркалом со стороны драйвера.