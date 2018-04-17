Кроссовер Volkswagen Touareg нового поколения получил российский ценник

Фото: Volkswagen
Представители российского офиса Volkswagen объявили цены на сменивший генерацию кроссовер Touareg. Приобрести автомобиль можно будет, заплатив от 3 299 000 рублей. Ожидается, что дилеры приступят к приему заказов ближе к лету.
Виктория Базылева

Компания Volkswagen раскрыла подробности о Touareg третьего поколения для России. По данным пресс-службы в моторную гамму автомобиля войдут бензиновые турбодвигатели мощностью 249 и 340 л. с., а также 249-сильный дизельный агрегат. С ними трудятся восьмиступенчатая автоматическая коробка передач и система полного привода 4motion.

В нашей стране «Туарег» будет продаваться в трех комплектациях: Respect, Status и R-Line. Уже в базовом исполнении кроссовер оснащается мультифункциональным рулем с обогревом, передними креслами с электрорегулировкой, системой мониторинга усталости водителя, датчиком давления в шинах и асферическим боковым зеркалом со стороны драйвера.

Более дорогой версии «Статус» положены серебристые рейлинги на крыше, обогрев задних сидений, пневматическая подвеска с электронной регулировкой высоты клиренса и жесткости амортизаторов, система бесключевого доступа в салон, ассистент парковки, камера заднего вида и продвинутый мультимедиа-комплекс с поддержкой Apple Carplay, Android Auto и Mirrorlink.

Touareg в комплектации R-Line порадует покупателя цифровой приборной панелью, 15-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы, передними креслами с функцией памяти настроек, рулевой колонкой с электроприводом регулировок по вылету и высоте. Кроме того, для этой версии предусмотрен дизайн-пакет R-Line.

Интересно, что представители Volkswagen объявили цену «Туарега» в базовом исполнении, не раскрывая при этом прайсов более дорогих комплектаций. По их словам, остальные расценки будут анонсированы позже — ближе к старту продаж, который запланирован на лето.

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17 апреля 2018
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