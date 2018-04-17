В России отзываются небезопасные Jeep Liberty

По данным Росстандарта причиной для проведения очередной сервисной кампании послужил неисправный модуль управления активными подголовниками. Из-за дефекта системы они могут не сработать — то есть не зафиксировать голову водителя и пассажира во время удара в заднюю часть машины. Не трудно догадаться, что передвигаясь на потенциально опасном авто, драйвер и седок рискуют получить серьезные травмы шеи.

На ремонт приглашаются владельцы 483 кроссоверов Jeep Liberty, проданных в период с сентября 2011 по сентябрь 2013 года. На всех подпадающих под отзыв автомобилях сотрудники сервисов проверят модуль управления активными подголовниками и при необходимости заменят его на новый. Все работы будут произведены совершенно бесплатно.

Напомним, что несколько недель назад российский офис Jeep объявил о проведении отзывной компании, охватывающей внедорожники Wrangler. Американцы выявили заводской дефект пассажирских подушек безопасности.