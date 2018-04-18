Обновленный кроссовер SsangYong Tivoli поступил в продажу

Новейший кроссовер SsangYong Tivoli прибыл в Россию с огромным опозданием. Продажи этой модели стартовали в некоторых странах в 2015-м, но до отечественного авторынка она добралась лишь в начале 2017-го. Столь длительная задержка во многом связана с экономическим кризисом, охватившим нашу страну несколько лет назад. Нестабильная ситуация вынудила корейского автостроителя и вовсе покинуть Россию — ни о каких новинках речи тогда и быть не могло.

Когда рубль начал мало-помалу укрепляться, компания SsangYong возобновила поставки своих авто в нашу страну. Вернулся некогда популярный Actyon, а вместе с ним приехал и совершенно новый Tivoli. И учитывая тот факт, что в России эта модель продается чуть больше года, можно с уверенностью предположить — обновленную версию кроссовера россияне увидят еще не скоро. А вот жители Великобритании, как и Южной Кореи, обзавестись ей уже могут.