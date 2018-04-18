Обновленный кроссовер SsangYong Tivoli поступил в продажу

В Великобритании стартовали продажи рестайлингового кроссовера SsangYong Tivoli. Местные автомобилисты могут приобрести посвежевшую модель по цене от 17 495 фунтов стерлингов, что по текущему курсу эквивалентно 1 530 000 рублей.
Новейший кроссовер SsangYong Tivoli прибыл в Россию с огромным опозданием. Продажи этой модели стартовали в некоторых странах в 2015-м, но до отечественного авторынка она добралась лишь в начале 2017-го. Столь длительная задержка во многом связана с экономическим кризисом, охватившим нашу страну несколько лет назад. Нестабильная ситуация вынудила корейского автостроителя и вовсе покинуть Россию — ни о каких новинках речи тогда и быть не могло.
Когда рубль начал мало-помалу укрепляться, компания SsangYong возобновила поставки своих авто в нашу страну. Вернулся некогда популярный Actyon, а вместе с ним приехал и совершенно новый Tivoli. И учитывая тот факт, что в России эта модель продается чуть больше года, можно с уверенностью предположить — обновленную версию кроссовера россияне увидят еще не скоро. А вот жители Великобритании, как и Южной Кореи, обзавестись ей уже могут.
Интересно, что в Соединенном Королевстве рестайлинговый Tivoli преподнесли как особую серию Ultimate, ограниченную 60 экземплярами. Хотя, судя по фотографиям, «лимитированная» машина ни чем не отличаются от обновленного SUV, представленного в Южной Корее. Те же бамперы, светодиодные противотуманки, двухцветная окраска кузова… Мотивы топ-менеджеров SsangYong, решивших вывести посвежевший авто как спецверсию, не ясны.
SsangYong Tivoli Ultimate безальтернативно оснащается бензиновым 1,6-литровым мотором мощностью 126 л. с. и максимальным крутящим моментом 160 Нм. Пару ему может составлять как шестиступенчатая «механика», так и шестидиапазонный «автомат». Оборудование автомобиля соответствует комплектации ELX. Правда, нашлось место и для дополнительных опций — системы автоматического экстренного торможения, мониторинга рядности движения, функции распознавания дорожных знаков и других.