В России стартовали продажи обновленного кроссовера Ford Explorer

Как и прежде, Explorer комплектуется 3,5-литровым 249-сильным атмосферником и 3,5-литровым турбированным двигателем EcoBoost мощностью 340 л. с. Но в нашей стране продается лишь одна модификация — та, что с базовым мотором. Кроссоверы безальтернативно оснащаются шестиступенчатой автоматический коробкой передач и системой полного привода.

Уже в базовом исполнении модель получает семиместный салон, отделанный кожей, камеру заднего вида с омывателем, а также светодиодные фары и противотуманки. Обновленный Explorer порадует покупателей мультимедийным комплексом SYNC последнего поколения с 8-дюймовым тачпадом и аудиосистемой с девятью динамиками.

Большой кроссовер в базовой комплектации XLT оценивается в 2 699 000 рублей, более интересная версия Limited — в 2 942 000 рублей. Обзавестись автомобилем в топовом исполнении Limited Plus можно, заплатив уже как минимум 3 142 000 целковых.