В России стартовали продажи обновленного кроссовера Ford Explorer

Обновленные кроссоверы Ford Explorer поступили в шоу-румы российских дилеров — приобрести автомобиль можно по цене от 2 699 000 рублей. Интересно, что по сравнению с дорестайлинговой версией модель подешевела на 150 000 целковых.
Обновленный Ford Explorer можно опознать по подретушированным бамперам, перелицованной радиаторной решетке, видоизмененным противотуманным фарам и дополнительным хромированным элементам экстерьера. Кроме того, посвежевший кроссовер обзавелся новым ключом-брелоком с увеличенной дальностью действия.
Салон машины практически никаких трансформаций не претерпел. Разве что рядом с зеркалом заднего вида разместился дополнительный USB-разъем для подключения устанавливаемых на лобовом стекле гаджетов. По словам представителей Ford, эту опцию добавили специально по просьбе российских автомобилистов, активно использующих видеорегистраторы.
Как и прежде, Explorer комплектуется 3,5-литровым 249-сильным атмосферником и 3,5-литровым турбированным двигателем EcoBoost мощностью 340 л. с. Но в нашей стране продается лишь одна модификация — та, что с базовым мотором. Кроссоверы безальтернативно оснащаются шестиступенчатой автоматический коробкой передач и системой полного привода.
Уже в базовом исполнении модель получает семиместный салон, отделанный кожей, камеру заднего вида с омывателем, а также светодиодные фары и противотуманки. Обновленный Explorer порадует покупателей мультимедийным комплексом SYNC последнего поколения с 8-дюймовым тачпадом и аудиосистемой с девятью динамиками.
Большой кроссовер в базовой комплектации XLT оценивается в 2 699 000 рублей, более интересная версия Limited — в 2 942 000 рублей. Обзавестись автомобилем в топовом исполнении Limited Plus можно, заплатив уже как минимум 3 142 000 целковых.