Названы сроки появления в России обновленного кроссовера Suzuki Vitara

На мероприятии, посвященном 20-летию присутствия японского бренда на российском рынке, глава марки подтвердил планы по выводу в нашу страну нескольких новинок. В частности, посвежевшего кроссовера Suzuki Vitara. О ценах и комплектациях будет объявлено ближе к старту продаж.

Подробностей, к сожалению, раскрыть пока не могу, но скоро вы все узнаете, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» директор российского представительства Suzuki Такахаси Юта.

Кроме того, в скором времени в Россию приедет внедорожник Suzuki Jimny нового поколения, а также в настоящий момент с головным офисом обсуждается возможность реализации на нашем рынке возрожденного кроссовера Grand Vitara, седана Baleno и хетчбэка Swift.

По словам топ-менеджера, «вывод новых моделей требует не только согласования, но и тщательной проработки маркетинговой и ценовой политик».