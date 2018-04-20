Mercedes-Maybach представил свой первый кроссовер

Нечто вроде седана с высокой посадкой, увеличенным клиренсом и внедорожными амбициями немцы представят 25 апреля на Пекинском моторшоу.

Пока же в сеть просочились первые фотографии ультрапремиального автомобиля, получившего название Mercedes-Maybach Ultimate Luxury. Внешность новинки вызвала в автосообществе неоднозначные реакции. Еще бы, ведь машина выглядит крайне экспрессивно, даже несмотря на то, что пока это всего лишь концепт.

Интерьер традиционно для «Майбаха» ослепляет роскошью и шиком. А под капотом эдакого кросс-седана поселилась гибридная силовая установка, созданная на базе 4-литрового восьмицилиндрового двигателя с двойным наддувом. Мощность составляет более 500 сил.

Как уже было сказано, в серию Mercedes-Maybach Ultimate Luxury отправится в 2020 году. Первое видео о новом то ли кроссовере, то ли седане можно посмотреть здесь.