Skoda показала первые эскизы нового кроссовера

Компактный кроссовер Kamiq будет выпускаться на китайском заводе SAIC Volkswagen. В Поднебесной продажи модели стартуют осенью. Не исключено, что спустя некоторое время она появится на других рынках. Поступит ли Kamiq в Россию пока неизвестно.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», чешский производитель приступил к разработке концептуального кроссовера-кабриолета Skoda Karoq, который покажут уже ближайшим летом.