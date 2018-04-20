Skoda показала первые эскизы нового кроссовера

Чешский производитель опубликовал первые изображения модели Skoda Kamiq, специально разработанной для китайского рынка. Это будет третий SUV от Skoda в Поднебесной вслед за Kodjaq и Karoq. Автомобиль дебютирует на предстоящем Международном автосалоне в Пекине.
По предварительным данным компактный кроссовер Skoda Kamiq построят на платформе PQ, которая лежит в основе китайского Rapid. Переднеприводный SUV укомплектуют 1,5-литровым мотором мощностью 110 л. с. и механической коробкой передач.
Длина кроссовера составит 4390 мм, ширина — 1781 мм, высота — 1593 мм, а колесная база — 2688 мм.
Компактный кроссовер Kamiq будет выпускаться на китайском заводе SAIC Volkswagen. В Поднебесной продажи модели стартуют осенью. Не исключено, что спустя некоторое время она появится на других рынках. Поступит ли Kamiq в Россию пока неизвестно.