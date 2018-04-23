Назван самый динамичный кроссовер в мире

Работа над «горячим» Nissan Qashqai велась британским тюнинг-ателье Severn Valley Motorsport на протяжении последних трех лет. Впервые информация о проекте появилась в СМИ в 2015-м — тогда кроссовер, укомплектованный 1100-сильным двигателем от спорткара Nissan GT-R, сумел развить скорость в 357 км/ч.

Первая версия мощного «Кашкая» приводилась в движение 4,1-литровым шестицилиндровым мотором с двойным наддувом. Впоследствии инженеры модернизировали турбины и «разозлили» силовой агрегат до 2000 л. с. Автомобиль с усовершенствованным двигателем смог разогнаться уже до 386,2 км/ч.

Таким образом Nissan Qashqai стал самым динамичным автомобилем в классе кроссоверов и внедорожников. Прежде это звание принадлежало Toyota Land Cruiser 200 c 2000-сильной установкой объемом 5,7 литра. Кстати сказать, этот «Крузак» в прошлом году побил рекорд Mercedes-Benz GLK с турбированным V12, построенным ателье Brabus.