Назван самый динамичный кроссовер в мире

Фото: www.autoexpress.co.uk
Nissan Qashqai побил рекорд «заряженного» Toyota Land Cruiser 200 и стал самым быстрым автомобилем в сегменте кроссоверов и внедорожников. «Кашкай», вооруженный 2000-сильным двигателем от GT-R, разогнался до 386,2 км/ч. «Крузак» же в прошлом году смог набрать «только» 370 км/ч.
Виктория Базылева

Работа над «горячим» Nissan Qashqai велась британским тюнинг-ателье Severn Valley Motorsport на протяжении последних трех лет. Впервые информация о проекте появилась в СМИ в 2015-м — тогда кроссовер, укомплектованный 1100-сильным двигателем от спорткара Nissan GT-R, сумел развить скорость в 357 км/ч.

Первая версия мощного «Кашкая» приводилась в движение 4,1-литровым шестицилиндровым мотором с двойным наддувом. Впоследствии инженеры модернизировали турбины и «разозлили» силовой агрегат до 2000 л. с. Автомобиль с усовершенствованным двигателем смог разогнаться уже до 386,2 км/ч.

Таким образом Nissan Qashqai стал самым динамичным автомобилем в классе кроссоверов и внедорожников. Прежде это звание принадлежало Toyota Land Cruiser 200 c 2000-сильной установкой объемом 5,7 литра. Кстати сказать, этот «Крузак» в прошлом году побил рекорд Mercedes-Benz GLK с турбированным V12, построенным ателье Brabus.

авторынок, производители, производство, внедорожник, кроссоверы, автоспорт
23 апреля 2018
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