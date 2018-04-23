Новый Mitsubishi Lancer станет кроссовером

После того, как Mitsubishi присоединилась к альянсу Renault-Nissan, в компании приступили к серьезному обновлению модельной линейки: созданию следующих поколений существующих машин и разработке совершенно новых. По данным Auto Express, одним из проектов, над которым японцы вот-вот начнут работу, станет новейший кроссовер под знакомым для нас навзанием Lancer.

– Наш долгосрочный план развития до 2025 года достаточно обширный. Мы собираемся заменить ASX, Outlander, Triton (в России L200 — прим.ред.). Кроме того, у нас есть кроссоверы Pajero и Lancer, — сказал исполнительный директор Mitsubishi Motors Тревор Манн.