Новый Mitsubishi Lancer станет кроссовером

После того, как Mitsubishi присоединилась к альянсу Renault-Nissan, в компании приступили к серьезному обновлению модельной линейки: созданию следующих поколений существующих машин и разработке совершенно новых. По данным Auto Express, одним из проектов, над которым японцы вот-вот начнут работу, станет новейший кроссовер под знакомым для нас навзанием Lancer.
– Наш долгосрочный план развития до 2025 года достаточно обширный. Мы собираемся заменить ASX, Outlander, Triton (в России L200 — прим.ред.). Кроме того, у нас есть кроссоверы Pajero и Lancer, — сказал исполнительный директор Mitsubishi Motors Тревор Манн.
Практически никаких подробностей о новом Lancer представитель марки раскрывать не стал. Он лишь отметил, что для оформления экстерьера кроссовера могут быть позаимствованы дизайнерские решения, опробованные на концептуальном e-Evolution, который показали в прошлом году на Токийском моторшоу.
Предполагается, что в основу новинки ляжет платформа CMF, широко используемая на моделях альянса. Вероятнее всего, автомобиль укомплектуют гибридной силовой установкой, хотя появление модификаций с традиционными бензиновыми и дизельными двигателями пока полностью не исключается. В топовых версиях, как ожидается, новый Lancer получит систему полного привода.