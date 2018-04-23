Новый Mitsubishi Lancer станет кроссовером

Фото: www.autoexpress.co.uk
Модельный ряд Mitsubishi в ближайшие несколько лет пополнится совершенно новым кроссовером. Предполагается, что для будущего конкурента Toyota C-HR японцы возродят название Lancer.
Виктория Базылева

После того, как Mitsubishi присоединилась к альянсу Renault-Nissan, в компании приступили к серьезному обновлению модельной линейки: созданию следующих поколений существующих машин и разработке совершенно новых. По данным Auto Express, одним из проектов, над которым японцы вот-вот начнут работу, станет новейший кроссовер под знакомым для нас навзанием Lancer.

– Наш долгосрочный план развития до 2025 года достаточно обширный. Мы собираемся заменить ASX, Outlander, Triton (в России L200 — прим.ред.). Кроме того, у нас есть кроссоверы Pajero и Lancer, — сказал исполнительный директор Mitsubishi Motors Тревор Манн.

Практически никаких подробностей о новом Lancer представитель марки раскрывать не стал. Он лишь отметил, что для оформления экстерьера кроссовера могут быть позаимствованы дизайнерские решения, опробованные на концептуальном e-Evolution, который показали в прошлом году на Токийском моторшоу.

Предполагается, что в основу новинки ляжет платформа CMF, широко используемая на моделях альянса. Вероятнее всего, автомобиль укомплектуют гибридной силовой установкой, хотя появление модификаций с традиционными бензиновыми и дизельными двигателями пока полностью не исключается. В топовых версиях, как ожидается, новый Lancer получит систему полного привода.

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23 апреля 2018
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