Первый тест-драйв кроссовера Lifan X70: плохо забытое старое

Не верите? Мы тоже не верили, пока не протестировали новый кроссовер X70 от самой популярной в нашей стране марки из Китая — Lifan. Чтобы познакомиться с новинкой, мы отправились на ставший российским Крым, где нам довелось опробовать автомобиль в различных условиях эксплуатации.

Если убрать с машины шильдики производителя, то так сразу и не скажешь, что за зверь предстал перед тобой: то ли какой-нибудь обновленный «кореец», то ли новичок из-за океана.

Иными словами, у Lifan X70 самобытная внешность, перекликающаяся с современными трендами в дизайне автомобилей. Явного и бесцеремонного клонирования изделий мировой автоиндустрии уже не наблюдается.