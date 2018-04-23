Первый тест-драйв кроссовера Lifan X70: плохо забытое старое

Казалось бы, пару лет назад китайские машины всерьез воспринимали разве что автомазохисты — быстро разлагающийся кузов, вонь в салоне, будто внутри поселился скунс, а также отсутствие запчастей и проблемы с последующей продажей. Но времена меняются, и сегодня ребята из КНР не просто дышат в спину успешным корейским конкурентам, но и нагло наступают им на пятки.
Не верите? Мы тоже не верили, пока не протестировали новый кроссовер X70 от самой популярной в нашей стране марки из Китая — Lifan. Чтобы познакомиться с новинкой, мы отправились на ставший российским Крым, где нам довелось опробовать автомобиль в различных условиях эксплуатации.
Если убрать с машины шильдики производителя, то так сразу и не скажешь, что за зверь предстал перед тобой: то ли какой-нибудь обновленный «кореец», то ли новичок из-за океана.
Иными словами, у Lifan X70 самобытная внешность, перекликающаяся с современными трендами в дизайне автомобилей. Явного и бесцеремонного клонирования изделий мировой автоиндустрии уже не наблюдается.
Не кривя душой
Даже при самом внимательном осмотре Lifan X70 вы не найдете тут зазоров по кузову и кривых щелей в дверных проемах. Подгонка деталей выполнена на высоком уровне, и хочется верить, что такая педантичность при сборке на заводе Derways будет проявляться не только на этапе запуска новинки.
Попадаем в салон, открыв дверь нажатием кнопки на ручке. Увы, но система бесключевого доступа, о которой мы сейчас говорим, доступна лишь в комплектации «лухари». В версиях «Basic», «Standard» и «Comfort» доступ внутрь авто и запуск мотора придется осуществлять дедовским способом — с помощью ковыряния ключом в личинке. Прекрасно понимаем, что народу нужно дать опиум по максимально низкой цене — кстати, в базе X70 стоит 799 000 рублей — но такие опции, пусть не сегодня, но уже завтра массово будут ставить даже на велосипеды.
Какой просторный салон — хоть в хоккей играй. Он хоть и не отличается изысканностью убранства, но ощущения, что ты нищеброд, купивший себе самую дешевую «типа иномарку», не возникает.
Хотя одна деталь все же выдает принадлежность авто к бюджетному сегменту. Будете смеяться, но на премьерном показе Lifan X70 было довольно интимно в плане освещения, и впотьмах мне показалось, будто торпедо перетянуто кожей, а ее фасад сделан из алюминия. Помню тогда еще подумал, мол, вау — настоящий оргазм, не кисло для «китайца», а какая ровная строчка…
Помните у классика «мартышка к старости слаба глазами стала»? При дневном освещении стало понятно, что никакая это и не кожа вовсе, а обыкновенный вспененный пластик (правда, надо отдать должное — очень качественный и совершенно не вонючий), а то что было принято за алюминий — тоже искусно покрашенная пластмасса.
Кто ищет, тот не всегда найдет
Разочаровало ли меня это? В общем-то нет. Вот если бы все эти имитации под что-либо были на машине за три «ляма» и выше, то я однозначно бы впал в глубокую депрессию.
По количеству ниш, полочек и бардачков — Lifan X70 это настоящая находка для контрабандистов. Их в машине просто нереальное количество: я насчитал 26 всевозможных мест — ребята из уголовного розыска устанут раньше, чем что-нибудь найдут. Есть даже специальный отсек для очков и смартфона.
Рулевую колонку можно настроить под себя по высоте, «седло» водителя в дорогой комплектации оснащено электроприводом с возможностью регулировки по шести направлениям.
Самое время завести разговор о силовой установке. 2-литровый 4-цилиндровый атмосферник в пике выдает 136 лошадиных сил. Других вариаций в Lifan X70 не существует. Какие эмоции от вождения дает «пламенное сердце»? На мой вкус этот моторчик для кроссовера явно слабоват. На пятой передаче X70 категорически не ускоряется, а потому для обгона всегда приходится сбрасывать на одну-две ступени ниже.
А на бездорожье — по каменистому склону нам предстояло вскарабкаться на вершину горы — в какие-то моменты машина попросту не желала ехать даже на первой передаче, а потому приходилось жечь сцепление. Толкать, конечно, не пришлось, и в гору таки мы заехали, но попотеть пришлось. Благо клиренс в 195 сантиметров придал уверенности в том, что не разложимся на крымских буераках. Никакого полного привода, как вы понимаете, тут нет. А нужен ли он типичному городскому кроссоверу?
Право выбора у потенциального покупателя есть лишь по части трансмисии. Можно проголосовать рублем за 5-ступенчатую механику или за вариатор. Поездив и на том, и на другом могу сказать, что при такой мощности движка «ручка» будет предпочтительнее. Вариатор больше подойдет для флегматичных передвижений.
Что по поводу руля? Он есть. И теперь не только круглый, но еще и острый. Для примера: гораздо информативнее, чем у бестселлера Lifan X60. Порадовала и подвеска — «Отче наш» в поворотах вспоминать не приходится. Равно, как и переживать о проглоченном завтраке при попадании в очередную рытвину-яму.
Безопасность по-китайски
Lifan X70 позиционируется, как автомобиль с новым уровнем безопасности. В голове сразу промелькнуло, что машина оснащена десятком-другим «эйрбэегов», кучей умных и защитных систем. Опять не угадал. В этом кроссовере всего лишь две подушки безопасности. Так в чем же заключается новый уровень?
На «семидесятке» установлена бошевская система курсовой устойчивости (EPS) девятого поколения, причем абсолютно на всех комплектациях. В ее отменной работоспособности я убедился, когда на большой скорости попытался пройти довольно крутой поворот по грунтовке.
Еще одно ноу-хау — система контроля усталости водителя. Нет, это не датчики и камеры, которые считывают сколь интенсивно вас болтает по полосе и закрываются ли глаза водителя. Все гораздо прозаичнее: если вы едете без остановки длительное время, на приборную панель выводится пиктограмма, намекающая, что пора бы бросить якорь. А еще в X70 присутствует система, облегчающая старт с места на склоне. подъеме: проверено — работает.
Многие пытаются сравнить новую «семидесятку» с продаваемым сейчас X60, на что представители Lifan обижаются. Дескать, ребят, ну это же совершенно два разных автомобиля, хоть и будут конкурировать какое-то время в одном сегменте.
Китайцы не шутят: кроссовер X70 гораздо просторнее, эргономичнее, технологичнее и современнее. Покатавшись на нем, действительно понимаешь, что это автомобиль, уже близкий по уровню шумоизоляции, комфорта и безопасности к «корейцам».
Можно ли сделать его еще лучше и заткнуть за пояс конкурентов? Конечно. Однако при таком раскладе машина сильно прибавит в цене. Но готов ли будет потребитель платить за китайскую модель столько же, сколько просят за свои изделия ребята из Страны утренней свежести — большой вопрос.