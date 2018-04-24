Haval готовит к премьере новый молодежный кроссовер

На глобальном авторынке марка Haval, позиционирующая себя как производителя машин класса премиум, представлена тремя кроссоверами — H2, H6 и H6 Coupe — и внедорожником H9. Но совсем скоро линейка пополнится совершенно новой моделью, которая дебютирует на грядущем моторшоу в Пекине. Информации о новинке в преддверии презентации крайне мало, но кое-что уже известно.

В отличие от существующих «Хавэйлов», этот кроссовер будет обозначаться буквой F — не исключено, что в паре с какой-либо цифрой. Таким образом автостроитель, очевидно, решил подчеркнуть самобытность модели, намекнуть, что она кардинально отличается от своих собратьев — по дизайну, оснащению и целевой аудитории.

Раскрыты некоторые подробности и о силовом агрегате. По словам представителей Haval, кроссовер оборудуют 1,5-литровым турбомотором и новейшим семидиапазонным «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями. Интересно, что коробку передач для молодежного SUV компания Haval разработала самостоятельно.

Приедет ли новый Haval F когда-нибудь в Россию, говорить пока рано. Стоит дождаться публичной премьеры, на которой, вероятно, китайцы и расскажут о своих планах по выводу модели на те или иные автомобильные рынки.