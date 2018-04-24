Haval готовит к премьере новый молодежный кроссовер

Фото: Haval
В обозримом будущем модельный ряд китайской марки Haval пополнится совершенно новым кроссовером, ориентированным в первую очередь на молодых автомобилистов. Публичная премьера машины состоится 25 апреля на Пекинском автосалоне.
Виктория Базылева

На глобальном авторынке марка Haval, позиционирующая себя как производителя машин класса премиум, представлена тремя кроссоверами — H2, H6 и H6 Coupe — и внедорожником H9. Но совсем скоро линейка пополнится совершенно новой моделью, которая дебютирует на грядущем моторшоу в Пекине. Информации о новинке в преддверии презентации крайне мало, но кое-что уже известно.

В отличие от существующих «Хавэйлов», этот кроссовер будет обозначаться буквой F — не исключено, что в паре с какой-либо цифрой. Таким образом автостроитель, очевидно, решил подчеркнуть самобытность модели, намекнуть, что она кардинально отличается от своих собратьев — по дизайну, оснащению и целевой аудитории.

Раскрыты некоторые подробности и о силовом агрегате. По словам представителей Haval, кроссовер оборудуют 1,5-литровым турбомотором и новейшим семидиапазонным «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями. Интересно, что коробку передач для молодежного SUV компания Haval разработала самостоятельно.

Приедет ли новый Haval F когда-нибудь в Россию, говорить пока рано. Стоит дождаться публичной премьеры, на которой, вероятно, китайцы и расскажут о своих планах по выводу модели на те или иные автомобильные рынки.

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24 апреля 2018
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