Компания Audi опубликовала первые официальные изображения Q8

Пресс-служба компании Audi, поддерживая интригу, воздержалась от конкретных комментариев по поводу тизерных изображений и никак не идентифицировала модель. Однако, если сравнивать с уже имеющимися шпионскими фото Q8, есть все основания предполагать, что речь идет именно о флагманском кроссовере. Хотя нашлись эксперты, не исключающие, что производитель намекает на новый Audi A4 Avant.

Несмотря на то, что по предварительным данным официальная презентация Audi Q8 состоится в июне 2018 года в Шанхае, многие поклонники марки надеятся, что флагман все же покажут уже в ближайшие дни на Пекинском автосалоне.

Портал «АвтоВзгляд» уже публиковал фотографии нового немецкого кроссовера, который проходил ходовые испытания не только в Европе, но и в России. Скорей всего на наш рынок автомобиль поступит уже в конце лета.