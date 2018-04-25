Первый видеообзор нового кроссовера DFM AX4 для России

Фото: Вячеслав Василенко
На международном Пекинском автосалоне китайская компания Dongfeng Motor представила новый компактный кроссовер DFM AX7. Портал «АвтоВзгляд» одним из первых познакомился с новинкой.
Вячеслав Василенко

Сейчас новый китайский кроссовер готовится к российской сертификации. И если китайцы успеют завершить процедуру, в том числе и связанную с установкой модулей ЭРА-ГЛОНАСС, автомобиль поступит в продажу до конца года.

Надо признать, что китайские товарищи делают большие и очевидные шаги вперед. Кроссовер DFM AX4 — очередное тому подтверждение. В нем традиционно для автопрома Поднебесной собран целый букет полезных опций, а по эргономике и материалам отделки машина не уступает лучшим мировым образцам.

Приятен и дизайн — о копировании чужих идей речи не идет. Чем помимо прочего сможет привлечь российских потребителей амбициозная китайская новинка, вы узнаете из нашего видеосюжета.

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25 апреля 2018
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