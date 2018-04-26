В Китае показали Ford Explorer нового поколения

Фото: www.motor1.com
Во время пресс-конференции на Пекинском автосалоне компания Ford продемонстрировала первое изображение кроссовера Explorer следующего поколения. По словам представителей марки, в продажу новинка поступит уже в следующем году — но, конечно, не в России.
Виктория Базылева

В шоу-румы российских дилеров только-только поступил рестайлинговый Explorer, дебютировавший еще в начале прошлого года, а в Китае уже вовсю говорят о новом поколении. Ожидается, что в Поднебесной, как и в США, продажи сменившего генерацию «проходимца» стартуют в 2019-м. До нас же он, судя по всему, доберется с огромной задержкой — как, впрочем, и всегда.

Технические подробности о следующем Explorer в компании раскрывать не стали. По предварительным данным, машину построят на той же модульной платформе CD6, которая ляжет в основу нового кроссовера от Lincoln. Предполагается, что американцы, помимо обычной, выпустят еще несколько модификаций модели. В их числе окажутся гибридная версия и «горячая» ST.

Сроки премьеры новинки пока не называются, но по мнению наших зарубежных коллег из Motor1, автомобиль могут показать уже в январе 2019 года на моторшоу в Детройте. Добавим, что приобрести Ford Explorer текущего поколения в России можно по цене от 2 719 000 рублей.

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26 апреля 2018
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