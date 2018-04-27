Названы марки-лидеры по продажам кроссоверов и внедорожников в России

Лидером по продажам кроссоверов по-прежнему остается компания Hyundai, в модельном ряду которой представлено четыре SUV: Creta, Tucson, Santa Fe и Grand Santa Fe. Машины этой корейской марки в январе-марте разошлись тиражом в 21 674 единицы.

Renault реализовала 18 232 кроссовера Koleos, Kaptur и Duster, тем самым обеспечив себе второе место в рейтинге. А замыкает лидерскую тройку Nissan — в пользу Qashqai, Juke, Murano, Terrano и X-Trail сделали выбор 14 911 покупателей.

На четвертой и пятой строчках расположились Toyota и KIA — дилеры этих марок сумели пристроить 13 060 и 11 874 кроссоверов и внедорожников соответственно. Далее идут компании Mitsubishi (9158 шт.) и Volkswagen (8149 шт.)

Восьмая позиция досталась отечественной LADA — кроссоверов в линейке тольяттинского бренда нет, но есть внедорожник 4x4, нашедший с начала года 7075 покупателей. В ТОП-10, по данным агентства «Автостат», также отметились Chevrolet (6726 шт.) и Ford (5962 шт.)