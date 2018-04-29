Тест-драйв Renault Kaptur и Hyundai Creta: Франция — не Европа, Корея — не Дальний Восток

В остальном претензии на модный футуризм в «Каптюре» рассчитаны явно на любителя, потому что интерфейс «Креты» на его фоне выглядит лаконичней и функциональней. Например, непонятно, зачем регулировку обогрева сидений в Renault устанавливать где-то внизу с правого бока в области «пятой точкой», а настройки громкости под рулем, когда все это приходится искать и нащупывать вслепую. Пересаживаешься в «Крету» и по достоинству оцениваешь все преимущества старых добрых традиций.

К тому же корейский водительский трон оказался более гостеприимным. В то время как в Renault водителю с ростом 185 см при максимально опущенном сидении свободного места над головой не хватит, в Hyundai чувствуешь себя гораздо вольготней. Кроме того, в Creta рулевая колонка регулируется по высоте и вылету, а в Kaptur — только по вылету.

Что касается «галерки», то в корейском кроссовере свободного протранства на удивление больше, несмотря на то, что колесная база у французской модели длиннее на 83 мм, да и центральный тоннель у Renault выше. Предпочтительней в Creta и объем багажника — 402/1396, в то время как у Kaptur — 387/1200.