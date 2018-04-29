Тест-драйв Renault Kaptur и Hyundai Creta: Франция — не Европа, Корея — не Дальний Восток

Сегмент недорогих компактных SUV по-прежнему пользуется в России повышенным спросом. Устойчивая расстановка сил в корейско-французском противостоянии на этом фронте уже достаточно давно не меняется. Героическая победа с большим перевесом стабильно остается за корейским Hyundai Creta. Зато французы берут количеством — простой работящий рубаха-парень Renault Duster вцепился во вторую позицию, а вычурный и оригинальный пижон Renault Kaptur — в третью. И никому другому в борьбу за призовую тройку вмешаться пока не по силам.
Тщательно рассматривая Hyundai Creta и Renault Kaptur через медицинскую лупу приходишь к выводу, что «кореец» во многом скроен по классическим европейским лекалам. В то время как у француза превалируют типичные дальневосточные мотивы. Об этом можно судить даже по внешности: спокойный экстерьер Creta выглядит гораздо консервативней, чем Kaptur, в котором больше смелых решений, присущих японскому и корейскому автопрому. Если Hyundai по виду стопроцентный кроссовер, то «француза» издалека можно запросто спутать с минивеном-однообъемником.