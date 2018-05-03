Названы сроки премьеры нового кроссовера-купе Porsche Cayenne

С целью привлечения новых покупателей Porsche планирует выпустить спортивную версию Cayenne с покатой крышей. Этот автомобиль мог бы прийтись по нраву тем, кто присматривается к BMW X6 или Mercedes-Benz GLE Coupe. Технической информации о новинке на сегодняшний день, к сожалению, нет. Но по данным AutoBild, от обычного Cayenne купеобразный будет отличается разве что внешне — силовые агрегаты он получит те же.

Впрочем, существует и другая версия, согласно которой кроссовер-купе унаследует двигатели у Panamera второго поколения. Речь идет о 2,9-литровом моторе мощностью 440 л. с., а также 550-сильном V8 с двойным наддувом объемом 4,0 литра. Представители компании Porsche прояснять ситуацию не торопятся. Вероятно, они раскроют подробности ближе к премьере, которая может состояться уже в октябре.

Напомним, что о выпуске нынче модных купеобразных SUV ранее объявили два других немецких автостроителя. Volkswagen готовит к дебюту Tiguan с ниспадающей крышей, а Audi — большой Q8. Когда увидит свет «Тигуан» — неизвестно, а вот «Ку восемь», скорее всего, покажут до конца нынешнего года.