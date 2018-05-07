Обновленный кроссовер Jaguar F-Pace представлен официально

Кроме того, Jaguar F-Pace теперь уже в базовом исполнении располагает камерой заднего вида, круговыми парктрониками, системой контроля усталости водителя, а также мультимедийным комплексом Touch Pro с 10-дюймовым тачпадом. Кроссоверу 2019 модельного года положены металлические накладки на пороги с подсветкой, новые коврики и обивка крыши под замшу.

– Мы обновили нашу самую продаваемую модель, добавив новые технологии безопасности и сделав салон еще более комфортным. Все эти нововведения обеспечивают наших клиентов дополнительным комфортом, дарящим эмоции, которые традиционно ждут от Jaguar, — сказал Ник Коллинз, директор модельной линейки Jaguar.

Добавим, что прайс-листы на посвежевший Jaguar F-Pace российский офис Jaguar Land Rover опубликует чуть позже.