Обновленный кроссовер Jaguar F-Pace представлен официально

Компания Jaguar Land Rover представила кроссовер Jaguar F-Pace 2019 модельного года. Обновленный бестселлер марки «Ягуар» получил посвежевший интерьер, а также расширенный список оснащения, который пополнился новыми опциями, отвечающими за комфорт и безопасность водителя и пассажиров.
Jaguar F-Pace следующего модельного года оснащается адаптивным круиз-контролем с функцией ассистента рулевого управления. Система, работающая на скорости до 180 км/ч, способна контролировать рядность движения, поддерживать дистанцию до впереди идущего авто, а также останавливать и вновь разгонять машину.
Еще одно новшество — система экстренного торможения при движении на высоких скоростях. Специальный радар, «считывающий» дорожную обстановку, оповещает водителя в случае неминуемой аварии. И если драйвер не предпринимает никаких действий, чтобы избежать столкновения, электронный ассистент самостоятельно активирует тормозную систему.
Кроме того, Jaguar F-Pace теперь уже в базовом исполнении располагает камерой заднего вида, круговыми парктрониками, системой контроля усталости водителя, а также мультимедийным комплексом Touch Pro с 10-дюймовым тачпадом. Кроссоверу 2019 модельного года положены металлические накладки на пороги с подсветкой, новые коврики и обивка крыши под замшу.
– Мы обновили нашу самую продаваемую модель, добавив новые технологии безопасности и сделав салон еще более комфортным. Все эти нововведения обеспечивают наших клиентов дополнительным комфортом, дарящим эмоции, которые традиционно ждут от Jaguar, — сказал Ник Коллинз, директор модельной линейки Jaguar.
Добавим, что прайс-листы на посвежевший Jaguar F-Pace российский офис Jaguar Land Rover опубликует чуть позже.