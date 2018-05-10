Названы пять самых лучших кроссоверов российского рынка

Hyundai Creta

«Кореец» прочно врос в пьедестал лидера среди кроссоверов с тех самых пор, как вышел на российский рынок в августе 2016-го. В первый месяц продаж два года назад Creta сразу же разошлась в количестве трех с половиной тысяч экземпляров.

С тех пор она не сдавала позиции, и это не удивительно — оптимальное соотношению цены и качества, а также неплохие потребительские характеристики по достоинству нашли живой отклик у покупателя. Так что Creta заслуженно получает звание «Мисс Стабильность» — в апреле она разошлась в количестве 5833 единиц, что на 1350 машин больше, чем в том же месяце год назад (+30%)