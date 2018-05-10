Названы пять самых лучших кроссоверов российского рынка

Если в российском рейтинге седанов, согласно апрельской статистике Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), расстановка сил осталась фактически прежней, то в сегменте кроссоверов потребительские предпочтения заметно изменились. Пятерка лидеров выглядит совсем иначе, чем месяц назад.
«Кореец» прочно врос в пьедестал лидера среди кроссоверов с тех самых пор, как вышел на российский рынок в августе 2016-го. В первый месяц продаж два года назад Creta сразу же разошлась в количестве трех с половиной тысяч экземпляров.
С тех пор она не сдавала позиции, и это не удивительно — оптимальное соотношению цены и качества, а также неплохие потребительские характеристики по достоинству нашли живой отклик у покупателя. Так что Creta заслуженно получает звание «Мисс Стабильность» — в апреле она разошлась в количестве 5833 единиц, что на 1350 машин больше, чем в том же месяце год назад (+30%)
LADA XRAY
В марте ТОП-5 популярных кроссоверов благополучно обходился без представителей отечественного автопрома, зато в апреле LADA XRAY бесцеремонно растолкала конкурентов и перескочила с шестого на второе место. C показателем 4309 проданных единиц (39,6%) отечественный SUV стал самой востребованной моделью АВТОВАЗа после Vesta. Такого высокого показателя продаж у этой модели еще не было, и скорее всего это не предел. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», в апреле с конвейера Волжского автозавода сошли первые XRAY самой бюджетной конфигурации, которые совсем скоро приятно удивят потребителя ценой ниже 600 000 рублей. То ли еще будет…
Renault Duster
Прежний фаворит российских поклонников в апреле впал в немилость. С падением продаж на 9%, «француз» пропустил вперед XRAY и оказался на третьем месте. В прошлом месяце его купили 3503 человека, а это на 326 машин меньше, чем год назад. Duster серьезно рискует сдать и эти позиции, поскольку в «пятерку» лидеров ворвался еще один «кореец» — KIA Sportage, который, набрав обороты, дышит ему в спину. Что примечательно, аутсайдером в апреле стал другой популярный «француз» — Renault Captur, который с третьей позиции опустился на седьмую, показав отрицательную динамику продаж.
Еще один гость в топовой пятерке кроссоверов поднялся с восьмой на четвертую позицию. В апреле Sportage раскуплен в количестве 3096 экземпляров, что на целых 1042 экземпляра больше, чем в предыдущем марте и на 629 единиц больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Модель установила рекорд продаж с января 2015 года. «Кореец» успешно подвинул Volkswagen Tiguan, который в марте держался на четвертом месте. Скорей всего, успех Sportage обусловлен специальными апрельскими бонусами от российского представительства марки, которые кстати сохранятся и в мае.
Volkswagen Tiguan
Немецкая модель замыкает ТОП-5 самых популярных кроссоверов по итогом продаж прошлого месяца, зафиксировав показатель на уровне 2921 единиц, что на 637 больше, чем год назад. В то же время в сравнении с мартом это на 143 машины меньше. Но в любом случае «немец» бесцеремонно выдвинул с пятого места Toyota RAV4, который в свою очередь покорно опустился на восьмую отметку.
В апреле существенно укрепила позиции Mazda CX-5 с результатом 2575 проданных машин (шестое место). В марте японский кроссовер вообще не попал в общий ТОП-25 лидеров авторынка, хотя в прошлом месяце поднялся сразу на 17-ую позицию.