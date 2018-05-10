Названы сроки премьеры нового серийного кроссовера Aston Martin

Прежде всего стоит напомнить, что британцы показали первый концепт «Лагонды» еще в прошлом десятилетии — на Женевском автосалоне в 2009 году. В основу автомобиля, над которым инженеры Aston Martin трудились совместно со специалистами Daimler, легла платформа, позаимствованная у Mercedes-Benz GL. Кроссовер вооружили шестилитровым V12 и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Выпуск предсерийной Lagonda британцы отложили на неопределенный срок. Причинами тому послужили критика со стороны общественности — за несоответствующий фирменному стилю марки дизайн, а также мировой финансовый кризис. В 2013-м проекту все же дали зеленый свет, и через четыре года Aston Martin явил миру еще один концепт — Lagonda Vision. Товарную же версию, по данным издания Autocar, мы увидим не раньше 2021-го.

Технических подробностей новинки крайне мало — да что там, на сегодняшний день их практически нет. Известно лишь, что автомобиль унаследует черты прошлогоднего шоу-кара «Лагонда Вижн», а приводиться в движение он будет электрической силовой установкой. Как и предполагалось еще в 2009 году, модель выпустят не под именитой маркой, а под возрожденным брендом Lagonda, история которого началась в 1906-м.