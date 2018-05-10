Названы сроки премьеры нового серийного кроссовера Aston Martin

Фото: Aston Martin
Уже через три года компания Aston Martin представит общественности кроссовер, оснащенный электрической силовой установкой. Как ожидается, новинку, созданную по мотивам концептуального Lagonda Vision, выпустят под отдельным суббрендом Lagonda.
Виктория Базылева

Прежде всего стоит напомнить, что британцы показали первый концепт «Лагонды» еще в прошлом десятилетии — на Женевском автосалоне в 2009 году. В основу автомобиля, над которым инженеры Aston Martin трудились совместно со специалистами Daimler, легла платформа, позаимствованная у Mercedes-Benz GL. Кроссовер вооружили шестилитровым V12 и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Выпуск предсерийной Lagonda британцы отложили на неопределенный срок. Причинами тому послужили критика со стороны общественности — за несоответствующий фирменному стилю марки дизайн, а также мировой финансовый кризис. В 2013-м проекту все же дали зеленый свет, и через четыре года Aston Martin явил миру еще один концепт — Lagonda Vision. Товарную же версию, по данным издания Autocar, мы увидим не раньше 2021-го.

Технических подробностей новинки крайне мало — да что там, на сегодняшний день их практически нет. Известно лишь, что автомобиль унаследует черты прошлогоднего шоу-кара «Лагонда Вижн», а приводиться в движение он будет электрической силовой установкой. Как и предполагалось еще в 2009 году, модель выпустят не под именитой маркой, а под возрожденным брендом Lagonda, история которого началась в 1906-м.

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10 мая 2018
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