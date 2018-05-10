Стартовали продажи нового китайского кроссовера Borgward BX6

Представители компании Foton, которой принадлежит марка Borgward, еще в прошлом году заявили о своем намерении вывести возрожденный бренд на российский авторынок. Ожидалось, что к нам китайцы привезут обе модели — и компактный кроссовер BX5, и среднеразмерный BX7. Однако продажи этих машин в нашей стране так до сих пор и не начались. И не факт, что в ближайшие годы начнутся.

В «Поднебесной» же Borgward приступил к реализации совершенно новой модели — купеобразного SUV, получившего название BX6. Основные решения для оформления экстерьера автомобиля дизайнеры позаимствовали у одноименного концепт-кара, представленного еще в 2016 году на Женевском автосалоне. Интерьер новинки перекликается с салоном младшего BX5. Длина кроссовера составляет 4601 мм, ширина — 1877 мм, а высота — 1656 мм.