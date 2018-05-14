Длительный тест-драйв Hyundai Creta: да здравствует демократия!

Фото АвтоВзгляд
Продажи Hyundai Creta стартовали в августе 2016 года, и с тех пор корейский кроссовер прочно обосновался на первой позиции в рейтинге самых востребованных SUV на российском рынке. Догнать «корейца» пока никому не по силам. В чем же секрет его стабильного успеха, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Один из ярких бестселлеров Hyundai, как это часто бывает в современном автопроме, представляет собой настоящего Франкенштейна. Созданный на глобальной платформе PB, он позаимствовал от родственников и основные внутренние органы: в подвеске использованы элементы Elantra, базовый 1,6-литровый мотор ему одолжил Solaris, а 2-литровый — Tucson. Прямо скажем — не самый плохой арсенал.

В свою очередь, скорый и плодовитый на идеи дизайнер Hyundai Петер Шрайер, рисуя «Крету», обошелся без особых экспериментов. Он лишь добавил в фамильную концепцию бренда под названием «струящиеся линии» сугубо европейские черты. В результате кроссовер получил предельно понятную «интернациональную» внешность. К такому костюму трудно придраться, так что в очередной раз художник попал в «яблочко».

Та же песня звучит и в интерьере «Креты»: из типично «корейского» здесь только рельефное торпедо и крупные лепестки дефлекторов вентиляции, а все остальное оформлено сердито и без озорства, но главное — практично. С эргономикой и функциональностью особых проблем нет, хотя пятидюймовый экран медиасистемы мог бы быть и покрупнее. В общем и целом, явная экономия в глаза не бросается, хотя материалы отделки предельно просты и не так дороги.

Корейцы хорошенько постарались «раздуть» салон «Креты» до максимально возможных размеров, и им это удалось. Спереди ничто не помешает с комфортом разместиться рослому и «широкому» водителю. В топовой версии, которая побывалана тесте портала «АвтоВзгляд», руль регулируется и по высоте, и по горизонтали. Сидения вроде бы совсем не балуют выдающимся профилем, но оказались вполне удобными даже в дальнобойных поездках. У кроссовера неплохая обзорность, и к тому же производитель совсем не экономил на крупных боковых зеркалах.

Невзирая на внешние компактные габариты, «галерка» здесь также просторна, и порадует задних пассажиров вместительным диваном. Правда, среднему седоку будет мешать центральный тоннель, хотя он совсем низкий. К сожалению, задний ряд в «Крете» остался без дефлекторов обдува, а диван, который можно сложить в пропорции 60:40, лишен лючка для перевозки длинномерных грузов.

Объем багажника «корейца» составляет 402 л. Это на шесть литров меньше, чем в Renault Duster и на 15 л больше, чем у Renault Captur. Отрадно, что под полом прячется полноразмерная запаска. К тому же у «Креты» удобный доступ к отсеку, благодаря небольшой погрузочной высоте.

На российском рынке модель комплектуется двумя бензиновыми силовыми агрегатами — объемом 1,6 л мощностью 123 л. с. и 2,0-литровым, 150-сильным. Кроссовер доступен в полноприводном варианте с шестиступенчатой «механикой», либо шестидиапазонным «автоматом».

«Кореец» в топовой модификации откровенно порадовал сбалансированными настройками и приятно удивил комфортом и легкостью в управлении — прямо скажем, неожиданным для «бюджетника». Тяговитый мотор мощностью 150 сил выдает уверенную динамику, и этого за глаза хватает и в джунглях мегаполиса, и на загородном шоссе. Педаль газа мгновенно отзывается на манипуляции при любых оборотах мотора, и в этом плане результативную работу показывает шестиступенчатая трансмиссия, оперативно орудуя передачами без рывков и лишней нервозности. «Крета» не на шутку оживляется при использовании ручного режима коробки, что по достоинству оценят «горячие головы».

Правда, будьте готовы насладиться звучной песней мотора, которую он запевает всякий раз, когда стрелка тахометра переступает отметку в 4000 оборотов. Кроме того, активный темперамент «корейца» дополняют адекватные настройки информативного руля.

Собранная подвеска «Креты» проявляет полное равнодушие к мелким неровностям асфальта и выдает хорошую плавность хода, но на ямки и кочки посерьезнее реагирует довольно остро. При этом кроссовер устойчив к продольным раскачкам, и радует умеренными кренами в поворотах.

Что касается внедорожного арсенала, то Hyundai Creta обладает клиренсом в 190 мм, у автомобиля сравнительно небольшие свесы, а также есть возможность блокировать муфту с фиксированной тягой по осям в соотношении 50х50. Ручной режим «автомата» дает неплохие шансы безболезненно форсировать умеренное бездорожье. Однако перед солидными ямами и кочками лучше заблаговременно притормаживать, так как рассчитывать на внедорожную энергоемкость подвески совсем не стоит. Аппетит «Креты» зафиксирован на отметке 13 л на 100 км в городском цикле, при том, что автомобиль лоялен к АИ-92.

Такие характеристики, как просторный салон, вместительный багажник, высокий комфорт управления в соотношении с вполне приемлемой ценой, позволяют считать Hyundai Creta одним из самых демократичных автомобилей на нашем рынке. И неудивительно, что отечественный производитель уже два года голосует за него рублем.

Стартовая цена корейского кроссовера зафиксирована на отметке 819 900 «деревянных» за моноприводную 123-сильную версию с «механикой». В свою очередь Renault Duster обойдется минимум в 639 000, а Renault Kaptur —в 879 000. На фоне «китайцев», учитывая разницу в качестве и потребительских характеристиках, «Крета» явно выигрывает. Судите сами: Chery Tiggo 5 — от 922 900 рублей, Geely Emgrant X7 — от 799 000, Dongfeng AX7 — от 990 000, FAW Besturn X80 — от 990 000 целковых.

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14 мая 2018
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