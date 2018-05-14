Длительный тест-драйв Hyundai Creta: да здравствует демократия!

Один из ярких бестселлеров Hyundai, как это часто бывает в современном автопроме, представляет собой настоящего Франкенштейна. Созданный на глобальной платформе PB, он позаимствовал от родственников и основные внутренние органы: в подвеске использованы элементы Elantra, базовый 1,6-литровый мотор ему одолжил Solaris, а 2-литровый — Tucson. Прямо скажем — не самый плохой арсенал.

В свою очередь, скорый и плодовитый на идеи дизайнер Hyundai Петер Шрайер, рисуя «Крету», обошелся без особых экспериментов. Он лишь добавил в фамильную концепцию бренда под названием «струящиеся линии» сугубо европейские черты. В результате кроссовер получил предельно понятную «интернациональную» внешность. К такому костюму трудно придраться, так что в очередной раз художник попал в «яблочко».

Та же песня звучит и в интерьере «Креты»: из типично «корейского» здесь только рельефное торпедо и крупные лепестки дефлекторов вентиляции, а все остальное оформлено сердито и без озорства, но главное — практично. С эргономикой и функциональностью особых проблем нет, хотя пятидюймовый экран медиасистемы мог бы быть и покрупнее. В общем и целом, явная экономия в глаза не бросается, хотя материалы отделки предельно просты и не так дороги.