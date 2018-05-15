В России стартовали продажи нового Renault Duster

Фото: Renault
Российские дилеры Renault приступили к приему заказов на посвежевший Duster спецсерии Dakar. По большому счету, обновленный «дакаровский» кроссовер ничем не отличается от предыдущей версии, представленной в мае прошлого года. Разница лишь в цене, взлетевшей с 941 990 до 1 005 990 рублей.
Виктория Базылева

Опознать Renault Duster особой серии Dakar можно по расширителям колесных арок, 16-дюймовым колесным дискам Black Thema и боковым молдингам, на которые нанесена надпись с названием версии. От обычного «Дастера» этот отличается также окрашенными в черный цвет внешними зеркалами и хромированной накладке на заднем бампере с фирменным логотипом.

Никаких изменений не произошло и под капотом. Кроссоверы «дакаровской» серии, как и прежде, оснащаются двумя бензиновыми 1,6- и 2,0-литровыми двигателями мощностью 114 и 143 л. с., а также 109-сильным «дизелем» объемом 1,5 литра. Моторы трудятся с шестиступенчатой «механикой» или — в модификации с топовым 143-сильным двигателем — «автоматом».

Уже в базовом исполнении Renault Duster Dakar комплектуется системой дистанционного запуска двигателя, круиз-контролем, кондиционером и противотуманными фарами. Кроме того, в список оборудования кроссовера входят обогрев передних кресел, лобового стекла и другие опции, предусмотренные для комфорта водителя и пассажиров.

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15 мая 2018
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