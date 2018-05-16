Успокаиваем нервы: первый тест-драйв нового китайского кроссовера DFM AX4

Новейший компактный кроссовер родом из Китая, готовый навязать конкуренцию японскому Nissan Juke и корейскому KIA Soul, приедет в Россию в конце года. Однако портал «АвтоВзгляд» уже испытал амбициозную новинку в деле, и готов поделиться впечатлениями.
Познакомиться с миниатюрным «паркетником» вашему корреспонденту довелось на специальном испытательном полигоне в окрестностях Пекина. Скажу откровенно: на встречу с DFM AX4 я ехал без лишних эмоций. Ведь китайские поделки на колесах в большинстве своем не отличаются высоким качеством сборки и достойным уровнем управляемости и комфорта. Да только не в этот раз!
Да-да, ребята: в это трудно поверить, но исколесив на новом «поднебесном» кроссовере местный автодром вдоль и поперек, я ни разу не подумал о том, что еду на низкосортном китайском «копипасте». Серьезно: выглядит, рулится и едет AX4 приемлемо. Даже более чем. Впрочем, обо всем по порядку.
Кстати, российским потребителям больше не придется путать название моделей бренда с одноименной молодежной радиостанцией DFM — марка вновь претерпела ребрендинг, и теперь по-прежнему называется Dongfeng. Хорошо это или плохо, неизвестно даже маркетологам компании. Ясно одно: не всем бюджетным автомобилям носить имя LADA.
Скажу больше: Hyundai — тоже не самое приятное для русского уха название, однако это не мешает корейцам занимать доминирующие позиции на нашем рынке. Конечно, «Дунфену» до господства над партнерами еще так же далеко, как АВТОВАЗу до порабощения китайского рынка. Но права на существование и продвижение своих машин в массы всеядных россиян у производителя из КНР никто не отбирает.
К слову, у себя на родине Dongfeng стабильно входит в ТОП-3 по продажам среди всех местных автостроителей. А тамошний рынок — на секундочку! — самый крупный на планете Земля.
Но вернемся к нашему подопытному — двухцветному и модному, а главное ни на кого не похожему (Toyota C-HR — не в счет) кроссоверу АХ4. Надо признать, что смотрится автомобиль привлекательно и органично — не в последнюю очередь благодаря светодиодной ленте поверх фронтальной оптики, массивным противотуманкам, а также резким боковым панелям кузова и «сбитой» корме. Отдельный фетиш — изящные легкосплавные диски о четырех глянцевых лепестках с черными кантами.
Внутри — все не по-китайски мягенько, без запаха и перегрузок. По-началу даже кажется, что интерьер выглядит чересчур аскетичным, но в действительности не стоит путать скромность с удобством. Минимализм в оформлении азиаты объясняют акцентом на эргономике. И знаете что? Не поспорить!
Основные органы управления выведены в единую секцию на передней консоли, а над ней возвышается без намеков на хлипкость дисплей мультимедийного комплекса. Графика — не хуже, чем на китайском «айфоне», а за команды головному устройству отвечает миниатюрная шайба в центральном тоннеле под стать немецким «премиалам». Цифровое табло и на приборном щитке — все по-взрослому. Из улучшающих жизнь «прибамбасов» имеются круиз-контроль, Bluetooth-модуль, система кондиционирования, большущий люк, пара умных электронных помощников и тому подобные ESP.
А как же этот стиляга в движении? Руль, обтянутый кожей, ложится в руки так, будто раньше уже доводилось иметь с ним дело: хват удобный, прицел не сбит. На ходу он, конечно, не такой острый, как красный «Доширак», но усилие и реакции вполне себе адекватные. Пустой «баранку» назвать язык не повернется, как и не применимы словечки «вата» или «желе» к работе тормозных механизмов.
Ускоряется Dongfeng AX4 по-настоящему честно для установленного в моторном отсеке турбодвижка объемом 1,4 литра. Мощность в 140 сил довольно шустро передает на переднюю ось «мокрый» шестискоростной «робот» с двойным сцеплением. Недостатка тяги не наблюдается ни на разгоне, ни при выпаде на высоких скоростях.
Для желающих почувствовать себя китайскими летчиками найдется режим Sport. Правда, активировав его, вы подвергнете испытаниям барабанные перепонки. Мои — выдержали. Зачет.
Что до прохождения изъянов дорожного полотна, то в меру жесткая, а вместе с тем упругая подвеска отрабатывает их без пробоев и лишней раскачки. Коктейль, пусть и не самый современный, но в плане надежности проверенный временем: Макферсон — спереди, балка — сзади. Крены новых седых волос на голове не добавляют, а содержимое желудка на свободу не просится. В общем, ведет себя компактный китайский кроссовер совсем не по-китайски.
В настоящий момент Dongfeng AX4 готовится к прохождению сертификации на российском рынке, а на домашнем он уже вовсю охмуряет аборигенов. В самом топовом «топе» автомобиль просит за себя около 100 000 юаней, что в переводе на наши деньги — немногим меньше 975 000 рублей.
Если китайцы к запуску продаж новинки в России не приклеят ей умопомрачительный ценник, у автомобиля есть все шансы на борьбу за покупателя. Во всяком случае, не подлежащих восстановлению нервных клеток у продавцов упомянутых выше Nissan Juke и KIA Soul точно прибавится.