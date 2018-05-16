Успокаиваем нервы: первый тест-драйв нового китайского кроссовера DFM AX4

Познакомиться с миниатюрным «паркетником» вашему корреспонденту довелось на специальном испытательном полигоне в окрестностях Пекина. Скажу откровенно: на встречу с DFM AX4 я ехал без лишних эмоций. Ведь китайские поделки на колесах в большинстве своем не отличаются высоким качеством сборки и достойным уровнем управляемости и комфорта. Да только не в этот раз!

Да-да, ребята: в это трудно поверить, но исколесив на новом «поднебесном» кроссовере местный автодром вдоль и поперек, я ни разу не подумал о том, что еду на низкосортном китайском «копипасте». Серьезно: выглядит, рулится и едет AX4 приемлемо. Даже более чем. Впрочем, обо всем по порядку.