Geely Atlas, покорив Китай, двинулся в Европу

С тем, что китайский автопром делает колоссальные успехи, сегодня, наверное, не будет спорить даже самый отъявленный скептик. И самый яркий пример тому — кроссовер Geely Atlas, ни по внешнему виду, ни по своим техническим характеристикам не уступающий лучшим образцам сегмента. Как, впрочем, и надежностью, доказательством чему стал уникальный по своей амбициозности автопробег этой новинки рынка из Китая в Великобританию, получивший название «На100ящий Вызов».
Несколько автомобилей Geely Atlas, пройдя из колыбели китайской цивилизации города Сиань более 10 000 километров, добрались до Москвы без единой поломки. И это при том, что дороги от границы РФ и КНР практически до самого Иркутска оставляют, мягко говоря, желать лучшего. Но, повторимся, «Атласы», участвующие в экспедиции, справились с ними без видимых проблем.
Кстати сказать, от Сианя до Москвы машины добрались всего за десять дней и — отказавшись от отдыха — проверили свою надежность не просто на традиционном российском бездорожье, но откровенно в боевых условиях: на известном танковом полигоне в Подмосковье. И снова — ни единой поломки, хотя полигон представляет собой сплошную и практически непреодолимую для гражданских транспортных средств полосу препятствий: канавы, рытвины, ухабы и прочие неровности по своим размерам превосходят привычные нам «среднестатистические» в разы.
Впрочем, это и не удивительно, если учесть, что Geely Atlas, позиционирующийся производителем как городской кроссовер, обладает, в отличие от большинства конкурентов, завидными внедорожными качествами. В частности, эта новинка рынка вооружена новейшей умной системой полного привода от BorgWarner. Она позволяет распределить усилия в пропорции 60:40 в пользу передних колес. Муфта автоматически включается в работу при проскальзывании переднего ряда в течение 0,6 секунды, обеспечивая комфортное управление в любых условиях.
А после вполне успешных «танковых сражений», совершенно целые и невредимые китайские машины продолжили свой путь. Впереди еще около 8000 километров, которые, как уверены представители компании, в очередной раз подтвердят отменные способности машины, способной на равных конкурировать с одноклассниками от самых именитых производителей.
И остается добавить, что в Китае «Атлас» уже сейчас расходится тиражом в 300 000 экземпляров ежемесячно, уступая по продажам лишь двум иноземным брендам. Что же касается России, то учитывая, насколько щадящую цену назначила Geely за кроссовер, отвечающий, а в чем-то даже превосходящий конкурентов, можно прогнозировать более чем взрывной на него спрос.