Geely Atlas, покорив Китай, двинулся в Европу

Несколько автомобилей Geely Atlas, пройдя из колыбели китайской цивилизации города Сиань более 10 000 километров, добрались до Москвы без единой поломки. И это при том, что дороги от границы РФ и КНР практически до самого Иркутска оставляют, мягко говоря, желать лучшего. Но, повторимся, «Атласы», участвующие в экспедиции, справились с ними без видимых проблем.

Кстати сказать, от Сианя до Москвы машины добрались всего за десять дней и — отказавшись от отдыха — проверили свою надежность не просто на традиционном российском бездорожье, но откровенно в боевых условиях: на известном танковом полигоне в Подмосковье. И снова — ни единой поломки, хотя полигон представляет собой сплошную и практически непреодолимую для гражданских транспортных средств полосу препятствий: канавы, рытвины, ухабы и прочие неровности по своим размерам превосходят привычные нам «среднестатистические» в разы.