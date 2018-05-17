Китайско-немецкий Borgward везет в Россию два новых кроссовера

Фото: Borgward
В России вот-вот начнутся продажи нового среднеразмерного кроссовера BX7 возрожденной немецкой марки Borgward. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, автомобиль появится на рынке до конца нынешнего года.
Виктория Базылева

О том, что Borgward, принадлежащий компании Foton, готовится к выходу на российский авторынок, стало известно еще в прошлом году. И действительно, в скором времени две модели воскрешенной немецкой марки появятся в шоу-румах дилеров. Первым в продажу поступит кроссовер BX7, который уже прошел необходимую сертификацию. Ожидается, что это случится до конца нынешнего года.

Чуть позже к BX7 присоединится компактный BX5. Поначалу машины будут импортировать в Россию из-за границы, но со временем производство локализуют. К сожалению, наш собеседник не уточнил, на каком именно заводе «пропишется» модель, но он отметил, что речь идет не о «Дервэйсе», расположенном в Черкесске.

Появится ли когда-нибудь в нашей стране купеобразный кроссовер BX6 или новейший BX3, фотографии которого накануне просочились в сеть, говорить пока рано. Все будет зависеть от того, как российский потребитель примет Borgward BX5 и BX7. Если эти машины придутся нашим согражданам по нраву, автостроитель наверняка поспешит расширить свой модельный ряд.

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17 мая 2018
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