Китайско-немецкий Borgward везет в Россию два новых кроссовера

О том, что Borgward, принадлежащий компании Foton, готовится к выходу на российский авторынок, стало известно еще в прошлом году. И действительно, в скором времени две модели воскрешенной немецкой марки появятся в шоу-румах дилеров. Первым в продажу поступит кроссовер BX7, который уже прошел необходимую сертификацию. Ожидается, что это случится до конца нынешнего года.

Чуть позже к BX7 присоединится компактный BX5. Поначалу машины будут импортировать в Россию из-за границы, но со временем производство локализуют. К сожалению, наш собеседник не уточнил, на каком именно заводе «пропишется» модель, но он отметил, что речь идет не о «Дервэйсе», расположенном в Черкесске.

Появится ли когда-нибудь в нашей стране купеобразный кроссовер BX6 или новейший BX3, фотографии которого накануне просочились в сеть, говорить пока рано. Все будет зависеть от того, как российский потребитель примет Borgward BX5 и BX7. Если эти машины придутся нашим согражданам по нраву, автостроитель наверняка поспешит расширить свой модельный ряд.