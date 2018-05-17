Названа дата начала продаж в России обновленного Ford EcoSport

Представленный для европейцев на Франкфуртском автосалоне Ford EcoSport в сентябре прошлого года, наконец-то добрался до России. Дилеры начнут принимать заказы на новинку уже в начале лета.

В ходе рестайлинга младший представитель американской марки в линейке SUV получил новую решетку радиатора, выполненную в стиле Ford Edge, а также подретушированные бамперы, контрастную черную крышу и иного дизайна колесные диски из легкого сплава. Жаль, что нам не достанется дизайн-пакет ST-Line, придающий автомобилю эффектный спортивный облик.

Внутри появились посвежевшие материалы отделки и подвергшаяся модернизации мультимедийная система. Кроме того, отдельно для наших соотечественников «ЭкоСпорт» оснастят «теплыми» опциями и парочкой других полезных «прибамбасов».

Гамму двигателей представит пара бензиновых моторов, самым мощным из которых окажется агрегат объемом 1,6 литра. О ценах и спецификациях будет объявлено ближе к старту продаж.