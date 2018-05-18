Названы сроки появления большого кроссовера BMW X8

Фото: www.motor1.com
Еще не дебютировала серийная версия BMW X7, а баварцы уже приступают к разработке более крупного X8. По данным зарубежных СМИ, роскошный кроссовер появится в шоу-румах дилеров в первой половине 2020 года.
Виктория Базылева

Несколько месяцев назад стало известно о том, что в BMW подумывают о выпуске кроссовера X8 — принять окончательное решение баварцы должны были до конца нынешнего года. Но, похоже, в компании уже определились. По данным портала Motor1, проекту дали зеленый свет, и в ближайшие пару лет новый флагман увидит свет.

Предполагается, что X8 станет совершенно новой моделью, а не увеличенной купеобразной версией младшего X7, как в случае с моделями X3 и X4 или X5 и X6. Кроме того, по слухам, самый дорогой кроссовер в линейке будет продаваться в двух исполнениях — с четырьмя и пятью посадочными местами. X7 же, как ожидается, получит модификацию с тремя рядами сидений.

Технических подробностей новинки, разумеется, пока никаких нет. Вероятно, они появятся чуть позже. К примеру, когда в BMW приступят к тестовым испытаниям роскошного кроссовера.

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18 мая 2018
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