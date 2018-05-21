Купеобразный кроссовер Changan CS85 замечен на тестах

Судя по снимкам, опубликованным китайскими СМИ, новый Changan CS85 можно будет опознать по ниспадающей крыше, переработанной передней оптике и новым фонарям. Вероятнее всего, китайцы также оснастят кроссовер перелицованной радиаторной решеткой и другими бамперами. Но так ли это на самом деле — сказать пока сложно, поскольку тестовый автомобиль, оказавшийся в поле зрения фотошпионов, лишен «гриля» и бамперов.

Любопытно, что для оформления интерьера новинки дизайнеры Changan позаимствовали решения у дорестайлинговой версии CS75. Об этом свидетельствует аналогичная передняя панель, такое же рулевое колесо и схожий блок управления климатической установкой. Похоже, различия ограничиваются лишь селектором коробки передач — у нового CS85 он все-таки другой.

Технические характеристики нового купеобразного SUV пока не раскрываются. Однако по предварительным данным, CS85 укомплектуют 1,5-литровым турбомотором в 178 л. с., пару которому составит шестиступенчатая «механика» или шестидиапазонный «автомат». Ожидается, что привод будет передний или полный — как и у CS75.

Доберется ли когда-нибудь новый CS85 до России, говорить пока рано. Напомним, что на сегодняшний день марка Changan представлена в нашей стране двумя моделями — кроссоверами CS35 и CS75. Младший продается по цене от 730 000 рублей, в то время как за флагман просят уже от 1 211 660 целковых.