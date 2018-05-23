Кроссовер KIA Sportage пережил рестайлинг

Посвежевший KIA Sportage может похвастать расширенным ассортиментом двигателей. На смену прежнему 1,7-литровому дизельному мотору пришел новый CRDi объемом 1,6 литра. Этот агрегат предлагается в двух степенях форсировки: 115 и 136 л. с. Кроме того, линейка пополнилась силовой установкой типа «мягкий гибрид», состоящей из 48-вольтового стартер-генератора и дизельного двигателя.

Обновленный «Спортидж» располагает множеством опций, отвечающих за безопасность и комфорт водителя и пассажиров. В их числе адаптивный круиз-контроль, способный полностью остановить машину и вновь ее разогнать, система кругового обзора, мониторинг состояния драйвера. Европейским покупателям предоставляются на выбор два мультимедийных комплекса: с 7-дюймовым тачпадом и с «безрамочным» дисплеем диагональю 8 дюймов.

Подробную информацию о комплектациях кроссовера для России представители KIA опубликуют ближе к старту продаж. Тогда же они объявят и прайсы на переживший рестайлинг Sportage.