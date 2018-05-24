BMW показал первые официальные фото X5

Кроме того, в арсенале X5 будут трехлитровые рядные «шестерки», а самая мощная версия Х5 М получит двигатель V8 4.4 производительностью 600 л. с. Не обойдется и без гибридных вариантов, которых ожидается, как минимум, два.

По предварительным данным, новый BMW X5 представят летом, вживую покажут в октябре на автосалоне в Париже, а продажи начнутся ближе к зиме.

Напонмим, что на Парижском автосалоне состоится также премьера BMW 3-й серии седьмого поколения. Пока же баварцы продолжают тестовые испытания новинки, о чем свидетельствуют свежие фотографии, появившиеся в зарубежных СМИ.