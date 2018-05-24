Кроссовер Ford EcoSport обновился и подешевел

Обновленный EcoSport может похвастать широким списком оборудования, в который входит полный комплекс систем безопасности. Если конкретнее — системы предотвращения опрокидывания, курсовой устойчивости, помощи и сигнализации при аварийном торможении, а также камера заднего вида с парктрониками и круиз-контроль.

Стоит отметить, что специально для российских покупателей навигационную систему кроссовера русифицировали, форсунки стеклоомывателя вооружили электробогревом, а емкость бачка омывающей жидкости увеличили до 4,5 литров. К слову сказать, «омывайка» получила и собственный индикатор на приборной панели, которого так не хватало.

За EcoSport в базовом исполнении со 123-сильным мотором, «механикой» и передним приводом дилеры попросят от 959 000 рублей. Интересно, что стартовая цена дорестайлинговой версии кроссовера начиналась от 972 000 рублей — но тогда, правда, простенькой комплектации Ambiente не было. Если же сравнивать версии Trend, как и положено, то цена подросла на 47 000 целковых.

Тем же, кто хотел бы обзавестись полноприводной машиной с более мощным 148-сильным двигателем и «автоматом», следует приготовить как минимум 1 229 000 рублей.