Кроссовер Ford EcoSport обновился и подешевел

В России обновленный Ford EcoSport продается в пяти комплектациях и двух модификациях. На смену прежнему 1,6-литровому двигателю в 122 л. с. пришел новый глобальный мотор Dragon. Этот 1,5-литровый агрегат развивает 123 силы и 151 Нм крутящего момента, расходуя, как уверяет производитель, не более 7 литров на 100 километров в смешанном цикле.
Мощность старшего двухлитрового агрегата подросла со 140 до 148 «лошадей». А роботизированная коробка передач уступила место классическому гидромеханическому «автомату». Да, теперь Ford EcoSport оснащается либо пятискоростной «механикой», либо шестиступенчатой АКП — никаких PowerShift. А вот привод по-прежнему передний или полный.