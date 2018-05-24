Кроссовер Ford EcoSport обновился и подешевел

Фото: Ford
Ожидалось, что принимать заказы на обновленный EcoSport российские дилеры Ford начнут не раньше лета. Однако продажи уже стартовали — минимальная цена пережившего рестайлинг кроссовера составляет 959 000 рублей.
Виктория Базылева

В России обновленный Ford EcoSport продается в пяти комплектациях и двух модификациях. На смену прежнему 1,6-литровому двигателю в 122 л. с. пришел новый глобальный мотор Dragon. Этот 1,5-литровый агрегат развивает 123 силы и 151 Нм крутящего момента, расходуя, как уверяет производитель, не более 7 литров на 100 километров в смешанном цикле.

Мощность старшего двухлитрового агрегата подросла со 140 до 148 «лошадей». А роботизированная коробка передач уступила место классическому гидромеханическому «автомату». Да, теперь Ford EcoSport оснащается либо пятискоростной «механикой», либо шестиступенчатой АКП — никаких PowerShift. А вот привод по-прежнему передний или полный.

Обновленный EcoSport может похвастать широким списком оборудования, в который входит полный комплекс систем безопасности. Если конкретнее — системы предотвращения опрокидывания, курсовой устойчивости, помощи и сигнализации при аварийном торможении, а также камера заднего вида с парктрониками и круиз-контроль.

Стоит отметить, что специально для российских покупателей навигационную систему кроссовера русифицировали, форсунки стеклоомывателя вооружили электробогревом, а емкость бачка омывающей жидкости увеличили до 4,5 литров. К слову сказать, «омывайка» получила и собственный индикатор на приборной панели, которого так не хватало.

За EcoSport в базовом исполнении со 123-сильным мотором, «механикой» и передним приводом дилеры попросят от 959 000 рублей. Интересно, что стартовая цена дорестайлинговой версии кроссовера начиналась от 972 000 рублей — но тогда, правда, простенькой комплектации Ambiente не было. Если же сравнивать версии Trend, как и положено, то цена подросла на 47 000 целковых.

Тем же, кто хотел бы обзавестись полноприводной машиной с более мощным 148-сильным двигателем и «автоматом», следует приготовить как минимум 1 229 000 рублей.

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24 мая 2018
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