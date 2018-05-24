Новый кроссовер Volkswagen Tharu приедет в Россию

Компания Volkswagen обнародовала несколько официальных фотографий нового кроссовера Tharu, который вот-вот выйдет на авторынок Китая. Ранее предполагалось, что этот автомобиль будет продаваться только в КНР, но нет — со временем новинка доберется даже до России.
Концептуальный Volkswagen Tharu вольфсбургцы презентовали во время премьеры нового Touareg — в конце марта в Пекине. Прошло совсем немного времени, а автостроитель уже показал фотографии серийной версии кроссовера. Вероятно, продажи новинки в Поднебесной стартуют совсем скоро. Хотя точных сроков запуска пока нет.
Китай — далеко не единственный рынок, на который ориентирован Tharu. Позже он появится в шоу-румах северо- и южноамериканских дилеров, а затем в Восточной Европе и странах СНГ. Как ранее сообщил глава Volkswagen Херберт Дисс, в 2020 году кроссовер встанет на конвейер российского завода VW в Калуге.
Никакие технические подробности Tharu не раскрываются. Известно лишь, что автомобиль построен на базе Skoda Karoq для Китая. По своим габаритам новый кроссовер схож с Tiguan, его длина — 4453 мм, ширина — 1841 мм, высота — 1632, а колесная база — 2680 мм. Впрочем, эти характеристики справедливы лишь для модели, ориентированной на КНР. Европейская версия может от нее отличаться.
Судя по документам, опубликованным ранее в открытой базе министерства промышленности Китая, в Поднебесной Tharu будет продаваться в двух модификациях с бензиновыми 1,2- и 1,4-литровым турбодвигателями мощностью 116 и 150 л. с. С ними может трудиться как шестиступенчатая «механика», так и семидиапазонный «робот» DSG. А привод модели положен исключительно передний.