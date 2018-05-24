Новый кроссовер Volkswagen Tharu приедет в Россию

Концептуальный Volkswagen Tharu вольфсбургцы презентовали во время премьеры нового Touareg — в конце марта в Пекине. Прошло совсем немного времени, а автостроитель уже показал фотографии серийной версии кроссовера. Вероятно, продажи новинки в Поднебесной стартуют совсем скоро. Хотя точных сроков запуска пока нет.

Китай — далеко не единственный рынок, на который ориентирован Tharu. Позже он появится в шоу-румах северо- и южноамериканских дилеров, а затем в Восточной Европе и странах СНГ. Как ранее сообщил глава Volkswagen Херберт Дисс, в 2020 году кроссовер встанет на конвейер российского завода VW в Калуге.