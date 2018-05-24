Стартовали продажи нового китайского кроссовера Changfeng Mattu

В основу кроссовера Changfeng Mattu легла модульная платформа CS10. Эту базу китайцы не у кого не «одалживали» — разработка «тележки» принадлежит им. В движение автомобиль приводится 1,6-литровым турбомотором мощностью 200 л. с. Пару ему — на выбор покупателя — составляет шестискоростная механическая коробка передач или шестиступенчатый «робот».

Китайские автостроители, как известно, те еще любители нагло копировать чужие модели. И если внешность новинки уникальна, то ее интерьер явно перекликается с салонами Mercedes-Benz. «Мерседес» в качестве примера был выбран, наверное, неспроста — Changfeng позиционирует Mattu как самую настоящую премиальную машину. Кстати сказать, ее длина составляет 4670 мм, ширина — 1910 мм, высота — 1710 мм, а колесная база — 2700 мм.

В Китае новый Mattu уже продается. Выйдет ли кроссовер на другие рынки, пока неизвестно. В России, напомним, марка Changfeng не представлена совсем — производитель не поставляет к нам ни грузовики, ни легковушки. И поэтому появление «премиальной» новинки в нашей стране крайне маловероятно.