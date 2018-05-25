Объявлены российские цены нового кроссовера Toyota C-HR

Одобрение типа транспортного средства (ОТСС) для кроссовера Toyota C-HR появилось в открытой базе Росстандарта еще в январе 2017-го — продажи новинки стартуют с огромным опозданием в полтора года. Как порталу «АвтоВзгляд» ранее рассказали собственные в источники в компании, столь длительная задержка была обусловлена проблемой ценообразования.

Но все трудности позади, и Toyota C-HR уже готов к выходу на отечественный авторынок, где ему предстоит побороться за внимание покупателей с Nissan Juke, Renault Kaptur и Citroёn C3 Aircross. В нашей стране кроссовер будет продаваться в двух модификациях. Машине для России положены 1,2-литровый турбомотор в 115 л. с. и 148-сильный атмосферник объемом 2 литра. Коробки передач — шестиступенчатая «механика» или вариатор, привод — передний или полный.

Информацию о комплектациях C-HR российский офис Toyota пока не раскрывает. Все подробности, по словам представителей марки, будут опубликованы в день начала продаж — 1 июня. Известно лишь, что версий предусмотрено три, и за самую дешевую из них автомобилисту придется выложить как минимум 1 299 000 рублей.