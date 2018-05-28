Новый KIA Soul получит полный привод

Опубликованные порталом Carscoops фотографии в очередной раз подтверждают, что новый KIA Soul сохранит свои фамильные черты, но при этом обзаведется перелицованной оптикой и видоизмененными бамперами. Похоже, корейцы внесли лишь небольшие корректировки в экстерьер — никаких глобальных новшеств не предвидится.

Куда интереснее тот факт, что третий Soul может получить полный привод. К такому выводу наши зарубежные коллеги пришли, узнав о платформе новинки — как оказалось, ее построят на той же базе, что лежит в основе кроссовера Hyundai Kona, имеющего модификацию с четырьмя ведущими колесами. Может и так, но официально представители KIA эти сведения пока не подтверждают.

В гамму двигателей «Соула» войдут, по предварительным данным, 1,6- и 2,0-литровые моторы мощностью 147 и 175 л. с. Правда, речь идет о модели, ориентированной на рынок Соединенных Штатов. В нашу страну то ли кроссовер, то ли хетчбэк, скорее всего, приедет с другими силовыми агрегатами. С какими именно — узнаем позже.