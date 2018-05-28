Объявлены сроки начала продаж нового кроссовера Mercedes-Benz GLB

По предварительным данным, новый Mercedes-Benz GLB поступит в продажу в четвертом квартале следующего года. Но несмотря на то, что автомобили появятся в автосалонах только через полтора года, штутгартцы уже познакомили с новинкой представителей дилерских центров.
Слухи о том, что в Mercedes-Benz задумались о выпуске кроссовера, который мог бы расположиться в линейке между GLA и GLC, возникли еще четыре года назад. В начале 2018-го зарубежные СМИ начали публиковать шпионские фотографии, подтверждающие, что GLB все-таки увидит свет. И наконец, штутгартцы анонсировали сроки начала продаж — октябрь-декабрь 2019-го.
Как сообщает Motor1, ссылаясь на собственные источники в дилерских центрах, на днях Mercedes-Benz презентовал прототип новинки своим партнерам. Разумеется, автостроитель раскрыл продавцам и некоторые технические подробности. Например, то, что GLB будет предлагаться как в стандартном пятиместном исполнении, так и в модификации с семью посадочными местами.
«Малыш G-класс», как его прозвали дилеры, построен на платформе MFA2 — той же базе, что лежит в основе последнего A-класса. Наиболее вероятно, что GLB встанет на конвейер совместного предприятия Daimler и Nissan в мексиканском городе Агуаскальентес. Будут ли импортировать машины в Россию оттуда или же с другого завода — пока неизвестно.
Цен, разумеется, тоже на сегодняшний день нет. Хотя зная о том, что новинка расположится между GLA и GLC, можно предположить, что ее стартовый прайс по нынешним меркам варьировался бы от 2,5 млн. до 3 млн. рублей. Но к тому времени, когда GLB выйдет на рынок, ценники, конечно же взлетят, и цифры будут уже на порядок выше.