Объявлены сроки начала продаж нового кроссовера Mercedes-Benz GLB

Слухи о том, что в Mercedes-Benz задумались о выпуске кроссовера, который мог бы расположиться в линейке между GLA и GLC, возникли еще четыре года назад. В начале 2018-го зарубежные СМИ начали публиковать шпионские фотографии, подтверждающие, что GLB все-таки увидит свет. И наконец, штутгартцы анонсировали сроки начала продаж — октябрь-декабрь 2019-го.

Как сообщает Motor1, ссылаясь на собственные источники в дилерских центрах, на днях Mercedes-Benz презентовал прототип новинки своим партнерам. Разумеется, автостроитель раскрыл продавцам и некоторые технические подробности. Например, то, что GLB будет предлагаться как в стандартном пятиместном исполнении, так и в модификации с семью посадочными местами.