Названы сроки появления «горячего» кроссовера Audi SQ2

Фото: www.motor1.com
Предполагалось, что «заряженный» кроссовер Audi SQ2 дебютирует на Пекинском автосалоне в апреле, однако в Китай свою новинку ингольштадтцы не привезли. По данным наших зарубежных колллег, премьеру отложили на вторую половину года — возможно, машину покажут на Парижском моторшоу в октябре.
Виктория Базылева

До конца нынешнего года в шоу-румы европейских дилеров поступит новая «горячая» модификация кроссовера Audi Q2, получившая название SQ2. На днях автомобиль в очередной раз был замечен на тестовых испытаниях. И судя по опубликованным порталом Motor1 фотографиям, к премьере он пока не готов. Наверняка машину еще оборудуют другими бамперами, увеличенными колесными дисками и прочими атрибутами S-серии.

Под капотом Audi SQ2, как ожидается, поселится двухлитровый бензиновый турбомотор, позаимствованный у седана S3. Мощность этого агрегата, адаптированного под кроссовер, может достигать 300 л. с., а максимальный крутящий момент 380 Нм. Впрочем, не исключено, что ингольштадтцы вооружат новинку совершенно другим двигателем — официальной информации пока нет. Но как бы там ни было, одно известно наверняка: SUV получит систему полного привода Quattro.

Напомним, что продажи компактного кроссовера Audi Q2 начались Европе еще в середине 2016 года, спустя несколько месяцев после дебюта. В первой половине 2017-го эта модель должна была добраться и до российского авторынка, однако по неизвестным причинам нгольштадтцы решили отложить запуск автомобиля на неопределенный срок.

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29 мая 2018
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