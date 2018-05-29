Объявлена дата премьеры нового кроссовера Audi Q8

И если с экстерьером Audi Q8 все, вроде бы, понятно — кроссовер не раз попадался в объективы фотокамер, да и сами ингольштадтцы завалили публику тизерными иллюстрациями — то его салон по-прежнему засекречен. По предварительным данным, внутреннее убранство автомобиля будет перекликаться с интерьерами последних A6, A7 и A8.

Уже не секрет, что в основу Audi Q8 легла модульная платформа MLB — та же база, на которой построены родственные Volkswagen Touareg, Lamborghini Urus и Bentley Bentayga. Что же до силовых агрегатов, то в ассортимент двигателей войдут бензиновые и дизельные моторы, а также гибридная установка, разработанная инженерами Audi совместно со специалистами Porsche.

Прочих технических подробностей Audi Q8 пока нет, их раскроют во время презентации новинки в Шэньчжэне 5 июня. Тогда же, вероятно, представители марки назовут точные сроки начала продаж кроссовера. Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что до России флагманский SUV доберется в этом году.