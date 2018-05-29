Сообразим на семерых: тест-драйв кроссовера Dongfeng 580

Подружиться с новым большущим кроссовером из Китая обозревателю портала «АвтоВзгляд» довелось в процессе подготовки автомобиля к российской сертификации. Ждем DFM 580 в продаже не раньше осени, а чем же он намерен покорить наших соотечественников, расскажем прямо сейчас.

Новинка впечатляет своими габаритами — при первом взгляде на эту глыбу чувствуешь себя гномом. Почти два метра в высоту и столько же в ширину, а по длине мы имеем дело с практически пятиметровым «длинномером» — тут с комфортом усядутся целых семь гномов и даже пол-белоснежки. Я серьезно: места внутри — хоть в бильярд играй! Причем салон неплохо трансформируется, и при желании сюда можно засунуть одновременно и доску для серфинга, и велосипед.