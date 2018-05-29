Сообразим на семерых: тест-драйв кроссовера Dongfeng 580

Вы слышали когда-нибудь о кроссовере Dongfeng Fengguang 580 Glory DXK6470, нет? А он есть! Правда, только в Китае. У нас — слава Богу и «поднебесным» маркетологам — автомобиль будет продаваться под именем DFM 580. Что ж, познакомимся с новинкой поближе.
Подружиться с новым большущим кроссовером из Китая обозревателю портала «АвтоВзгляд» довелось в процессе подготовки автомобиля к российской сертификации. Ждем DFM 580 в продаже не раньше осени, а чем же он намерен покорить наших соотечественников, расскажем прямо сейчас.
Новинка впечатляет своими габаритами — при первом взгляде на эту глыбу чувствуешь себя гномом. Почти два метра в высоту и столько же в ширину, а по длине мы имеем дело с практически пятиметровым «длинномером» — тут с комфортом усядутся целых семь гномов и даже пол-белоснежки. Я серьезно: места внутри — хоть в бильярд играй! Причем салон неплохо трансформируется, и при желании сюда можно засунуть одновременно и доску для серфинга, и велосипед.
Сиденья спрофилированы на славу, хорошая боковая поддержка проследит за тем, чтобы тела седоков не выскочили из кресельных объятий в самых резких виражах. Правда, сидушки на галерке этой самой поддержки уже лишены. Хорошо, что хоть места на третьем ряду достаточно. Во всяком случае, мозоли на коленях пассажиры здесь не натрут.
Под стать современным трендам интерьер козыряет мягким, как кожа белоснежки после посещения SPA-салона, пластиком, а также модными а-ля премиальными вставочками под алюминий и дерево. Для фетишистов, любящих что-нибудь понюхать, сразу же скажу: никакого запаха, кроме запаха нового автомобиля в DFM 580 вы не почувствуете. Похоже, отравляющие организм ароматы — больше не про «китайцев».
Мультимедиа, легко превращающая 10-дюймовый штатный монитор в зеркало смартфона, обладает удобным интерфейсом, а для любителей собирать лайки в «Ютъюбе» и прочих Инстаграмах — еще и встроенным видеорегистратором.
Среди прочих сладостей жизни имеются адаптивный круиз-контроль, система мониторинга по всему периметру авто, функции бесключевого доступа в салон и запуска мотора кнопкой. Не обошлось и без «кожи-рожи», пусть местами и не натуральной. Что касается оформления центральной панели и удобства пользования органами управления, то тут не придраться — уроки по эргономике азиаты проходили в салонах BMW.
Что еще нужно для вояжа большой компанией? Правильно: достойная музыка и навигатор. Китайцы услышали ваши молитвы — все это, как и семь посадочных мест, имеются уже в самом простом варианте исполнения.
Если внешность Dongfeng 580 не напоминает вам ни один из автомобилей других брендов, значит товарищам из КНР удалось сделать его самобытным. Скажу больше: еще и вполне себе современным. О чем помимо прочего свидетельствуют светодиодная оптика, двойные патрубки выхлопной системы, покатая крыша и граненые кузовные панели.
А как вам понравятся выкрашенные в огненно-красный цвет суппорты колес? По крайней мере, уже не придется заказывать на «Алиаэкспрессе» псевдонакладки Brembo или устойчивую к термическим перепадам краску.
Ну, что: поехали? В движение «здоровяка» приводит бензиновый мотор с наддувом объемом 1,5 литра и мощностью в 150 сил. Бесступенчатый вариатор послушно реагирует на запросы пилота, без промедления передавая тягу на передние колеса. Да, увы и ах, но на полный привод семиместному «проходимцу» рассчитывать не приходится. Впрочем, куда ему до покорения откровенного бездорожья с клиренсом чуть меньше 180 мм и защитой днища из фольги.
Однако для комфортного перемещения в черте города Dongfeng 580 — самое то! Плавность хода — хорошая, крены — в пределах нормы, раскачки практически нет. Удары колдобин китайская подвеска отбивает лучше, чем Виталий Кличко в зените своей славы. Конечно, DFM довезет вас до дачи и по грунтовке, и по грейдеру, но спорить об off-road повадках, пусть и не с самым счастливым владельцем УАЗ все же не стоит.
Помимо турбодвижка есть в силовой линейке и «атмосферник» — агрегат мощностью 126 «лошадей» в связке с пятискоростной механической коробкой передач будет предлагаться в базовой версии. Для тех, кому погорячее, найдется «механика» о шести ступенях, сопряженная со старшим двигателем.
А вот о комплектациях для нашего рынка пока ничего не известно. Как, собственно, и о ценах. Зато российские потребители наверняка оценят тот факт, что на новый семиместный кроссовер Dongfeng 580 китайцы предлагают целых семь лет гарантии. А это, согласитесь, говорит о многом.