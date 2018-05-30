Land Rover представил Discovery Sport особой серии Landmark

Land Rover Discovery Sport в исполнении Landmark можно опознать по видоизмененному «спортивному» бамперу и 19-дюймовым колесным дискам Mantis эксклюзивного оттенка Gloss Dark Grey.

Интерьер кроссовера спецсерии отличают обитые натуральной кожей сиденья, декорированная темно-серыми акцентами центральная панель, а также потолок, оформленный в черном цвете Ebony.

В движение Discovery Sport Landmark приводится 2,0-литровым 180-сильным дизельным мотором семейства Ingenium. Пару агрегату составляет девятиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод же — постоянный полный.

По словам директора по маркетингу Jaguar Land Rover Финбара МакФолла, с момента запуска Discovery Sport в 2014 году эта модель разошлась по всему миру тиражом в 350 000 единиц.

Любопытно, что 126 078 машин было реализовано дилерами в одном лишь 2017-м. Как отметил МакФолл, это рекордный показатель годовых продаж для одной модели за всю 70-летнюю историю бренда.