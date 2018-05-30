Свежие подробности о новом компактном кроссовере Volkswagen T-Cross

Фото: www.motor1.com
Компания Volkswagen проводит завершающие тестовые испытания нового компактного кроссовера T-Cross, построенного на базе Polo последнего поколения. По словам представителей марки, мировая премьера новинки состоится в октябре на Парижском автосалоне.
Виктория Базылева

Предвестником совершенно нового Volkswagen T-Cross, который является, скорее, высоким хетчбэком, нежели кроссовером, стал концептуальный T-Cross Breeze. Этот шоу-кар вольфсбургцы презентовали еще в 2016 году. Совсем скоро свет увидит и серийная версия модели. Как ожидается, в продажу новинка поступит до конца нынешнего года.

Судя по шпионским фотографиям, опубликованным порталом Motor1, основные дизайнерские черты кроссовер унаследовал именно у T-Cross Breeze. Хотя некоторые решения для оформления экстерьера авто фольксвагеновцы явно позаимствовали у родственного хетчбэка Polo. В частности, световые приборы и радиаторную решетку.

В моторную гамму серийного T-Cross, вероятнее всего, войдут 110- и 150-сильные бензиновые двигатели. Не исключено, что в продаже также появится модификация с 1,6-литровым дизельным агрегатом, а чуть позже — и электрифицированная версия. Коробки передач — шестиступенчатая «механика» и семидиапазонный «робот» DSG, привод — исключительно передний.

Остается лишь добавить, что появление Volkswagen T-Cross в России все еще под большим вопросом. Но если модели и суждено выйти на отечественный авторынок, то случится это не раньше, чем в 2019 году.

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30 мая 2018
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