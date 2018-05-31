В Татарстане стартовало производство обновленного Ford EcoSport

Подготавливая производственную линию к запуску посвежевшего Ford EcoSport, автостроитель провел масштабную модернизацию. Для цеха сварки американцы закупили двух новых роботов фирмы Comau, ответственных за пробивку отверстий в бампере для навесных изделий. А на участке финальной сборки появились усовершенствованные станции заправки коробки передач и технических жидкостей.

В скором времени первые «живые» машины поступят в шоу-румы дилеров — автосалоны уже принимают заказы на обновленный кроссовер. В нашей стране посвежевший Ford EcoSport продается в пяти комплектациях, самую доступную из которых — Ambiente — оценили в 959 000 рублей. Раньше, напомним, такой версии не было.

Моторная гамма модели представлена новым 123-сильным двигателем объемом 1,5 литра и уже знакомым нам двухлитровым агрегатом, мощность которого подросла со 140 до 148 л. с. Коробки передач — пятискоростная «механика» и шестиступенчатый «автомат» (больше никаких «роботов» PowerShift). Привод же — на выбор покупателя — передний или полный.