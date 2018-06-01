Объявлены комплектации и цены на новый кроссовер Toyota C-HR

В нашей стране Toyota C-HR продается с 1,2-литровым турбомотором мощностью 115 л. с., а также со 148-сильным атмосферником объемом 2,0 литра. С младшим двигателем может трудится как вариатор, так и шестиступенчатая «механика». Старшему же положена исключительно бесступенчатая трансмиссия. Привод — передний или полный.

Российским потребителям новый кроссовер предлагается в трех исполнениях: Ride, Hot и Cool. Базовая комплектация «Райд» подразумевает 1,2-литровый турбомотор, «механику» и привод на переднюю ось. В списке оснащения — кондиционер, датчик освещенности, аудиосистема с 4 динамиками, передние подушки безопасности и стальные колесные диски. За машину в начальной версии дилеры просят от 1 299 000 рублей.