Объявлены комплектации и цены на новый кроссовер Toyota C-HR

Первый летний день ознаменовался началом российских продаж новейшего кроссовера Toyota C-HR. Дилеры приступили к приему заказов, а представители марки, наконец, раскрыли все подробности о машине, ориентированной на отечественный авторынок.
В нашей стране Toyota C-HR продается с 1,2-литровым турбомотором мощностью 115 л. с., а также со 148-сильным атмосферником объемом 2,0 литра. С младшим двигателем может трудится как вариатор, так и шестиступенчатая «механика». Старшему же положена исключительно бесступенчатая трансмиссия. Привод — передний или полный.
Российским потребителям новый кроссовер предлагается в трех исполнениях: Ride, Hot и Cool. Базовая комплектация «Райд» подразумевает 1,2-литровый турбомотор, «механику» и привод на переднюю ось. В списке оснащения — кондиционер, датчик освещенности, аудиосистема с 4 динамиками, передние подушки безопасности и стальные колесные диски. За машину в начальной версии дилеры просят от 1 299 000 рублей.
«Горячая» комплектация с атмосферником, вариатором и передним приводом обойдется клиенту уже как минимум в 1 670 000 рублей. Кроссоверы в среднем исполнении Hot оборудованы зимним пакетом, двухзонным климат-контролем, навороченной мультимедией с 8-дюймовым тачпадом, круиз-контролем и легкосплавными дисками.
В автомобилях самой дорогой версии Cool можно отыскать полностью светодиодную оптику с динамическими «поворотниками», систему бесключевого доступа в салон и запуска мотора кнопкой, кожаную обивку кресел, мониторинг слепых зон и другие «безопасные» опции. Машина с турбомотором, вариатором и полным приводом выудит из кошелька потребителя не менее 2 083 000 рублей.