В России начались продажи нового Volkswagen Touareg

В России новый Touareg продается в трех комплектациях: Respect, Status и R-Line. Уже в базовом исполнении кроссовер располагает обогревом и вентиляцией передних кресел, системой автоматического управления дальним светом, асферическим боковым зеркалом заднего вида и множеством «безопасных» опций. Приобрести машину с бензиновым 249-сильным мотором можно по цене от 3 299 000 рублей, а с «дизелем» в 249 л. с. — от 3 749 000.

«Туарегу» в версии Status дополнительно положены рейлинги на крыше, обогрев задних сидений, пневмоподвеска с электронной регулировкой жесткости амортизаторов, система бесключевого доступа в салон и запуска мотора кнопкой, камера заднего вида, ассистент парковки и противоугонная система с защитой от буксировки. Прайс на авто с 249-сильным бензиновым двигателем стартует с отметки в 3 739 000 рублей, с 340-сильным — 4 439 000. По цене от 4 189 000 целковых предлагается и 249-сильный «дизель».