В России начались продажи нового Volkswagen Touareg

В России новый Touareg продается в трех комплектациях: Respect, Status и R-Line. Уже в базовом исполнении кроссовер располагает обогревом и вентиляцией передних кресел, системой автоматического управления дальним светом, асферическим боковым зеркалом заднего вида и множеством «безопасных» опций. Приобрести машину с бензиновым 249-сильным мотором можно по цене от 3 299 000 рублей, а с «дизелем» в 249 л. с. — от 3 749 000.
«Туарегу» в версии Status дополнительно положены рейлинги на крыше, обогрев задних сидений, пневмоподвеска с электронной регулировкой жесткости амортизаторов, система бесключевого доступа в салон и запуска мотора кнопкой, камера заднего вида, ассистент парковки и противоугонная система с защитой от буксировки. Прайс на авто с 249-сильным бензиновым двигателем стартует с отметки в 3 739 000 рублей, с 340-сильным — 4 439 000. По цене от 4 189 000 целковых предлагается и 249-сильный «дизель».
Топовая комплектация R-Line порадует покупателя цифровой приборной панелью, мультимедийным комплексом с 15-дюймовым тачскрином, электрорегулировкой передних кресел и рулевого колеса по высоте и вылету, тонировкой задних стекол. За дополнительную плату можно приобрести стайлинг-пакет R-Line. Touareg с дизельным мотором в 249 сил выудит из кошелька как минимум 4 539 000 рублей, с бензиновым 340-сильным двигателем — не менее 4 789 000.
Добавим, что в качестве опций клиентам предлагаются подвеска PRO с подруливающей задней осью и активными стабилизаторами, матричные фары IQ, система проецирования данных на лобовое стекло, массажные кресла с восемью программами для релаксации, а также атмосферная подсветка салона.
Заказать Volkswagen Touareg третьего поколения можно у любого официального дилера уже сейчас. Кстати сказать, на кроссовер новой генерации вольфсбургцы расширили гарантию — до 4 лет или 120 000 километров в зависимости от того, что наступит ранее.