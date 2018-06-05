Все подробности о новом Audi Q8 для России

На протяжении долгого времени ингольштадтцы подогревали интерес публики к новейшему Q8, периодически публикуя тизерные изображения. Больше никаких дразнилок — серийная версия модели представлена официально на Audi China Brand Summit. Говорить об экстерьере новинки, по большому счету, смысла нет, поскольку машина не раз попадалась в объективы камер.

По сравнению с младшим Q7 новый Q8 шире, но короче и ниже. Его длина — 4990 мм, ширина — 2000 мм, а высота 1710 мм. Объем багажного отделения — 1755 литров при условии сложенных спинок задних кресел. Представители Audi уверяют, что эта машина превосходит всех своих основных конкурентов по таким параметрам, как протяженность салона и расстояние от сидений до крыши.