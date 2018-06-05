Все подробности о новом Audi Q8 для России

На специальном мероприятии Audi China Brand Summit в китайском городе Шэньчжэнь состоялась мировая премьера нового флагманского кроссовера Audi — модели Q8. Как ожидается, российские продажи купеобразного SUV начнутся до конца нынешнего года.
На протяжении долгого времени ингольштадтцы подогревали интерес публики к новейшему Q8, периодически публикуя тизерные изображения. Больше никаких дразнилок — серийная версия модели представлена официально на Audi China Brand Summit. Говорить об экстерьере новинки, по большому счету, смысла нет, поскольку машина не раз попадалась в объективы камер.
По сравнению с младшим Q7 новый Q8 шире, но короче и ниже. Его длина — 4990 мм, ширина — 2000 мм, а высота 1710 мм. Объем багажного отделения — 1755 литров при условии сложенных спинок задних кресел. Представители Audi уверяют, что эта машина превосходит всех своих основных конкурентов по таким параметрам, как протяженность салона и расстояние от сидений до крыши.
Новый Audi Q8 оснащен матричными фарами HD Matrix LED — конечно, куда же без них. Но речь идет исключительно о топовой комплектации, базовой же положены обычные светодиодные. Кстати сказать, оптика управляется и посредством мобильного приложения myAudi. Владельцы могут «задействовать различные функции световых приборов и наблюдать за их работой, находясь вне автомобиля». А зачем?
Разумеется, Q8 укомплектован системой полного привода Quattro. Механический центральный дифференциал передает крутящий момент на переднюю и заднюю оси в пропорции 40:60. А при необходимости основная тяга идет на колеса с лучшим сцеплением с дорогой. Уже в базовой версии предлагается система регулировки жесткости амортизаторов. А вот пневматическая подвеска устанавливается лишь за дополнительную плату.
Представители Audi сообщили, что высота дорожного просвета нового Q8 равняется 254 мм. И если с клиренсом все понятно, то поднобности о силовых агрегатах по-прежнему держатся в тайне. В компании ограничились информацией о технологии «мягкого» гибрида MHEV. В паре с каждым двигателем трудится литийионная батарея и стартер-генератор с ременным приводом.
Вряд ли нужно говорить, что Audi Q8 может похвастать широченным списком опций. Кроссовер оснащается адаптивным круиз-контролем, ассистентами расхода топлива и проезда перекрестков, мониторингом рядности движения, камерой кругового обзора, системой предупреждения о приближении к обочине и так далее. В следующем году перечень «умений» пополнится также системой дистанционного въезда в гараж.
Полную информацию о комплектациях, модификациях и ценах представители Audi раскроют, вероятно, ближе к старту продаж. Уже известно, что на европейский авторынок большой Q8 поступит в третьем квартале. Когда же он доберется до нас — пока неизвестно. Но, как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, это случится до конца нынешнего года.