Cамые популярные подержанные кроссоверы и внедорожники в России

Согласно статистике «Автостат», самым востребованным внедорожником на вторичном рынке является непотопляемая LADA 4x4. В период с января по апрель этим автомобилем обзавелись немногим меньше 28 500 человек.

На пятки старушке «Ниве» наступает двоюродная Chevrolet Niva — ее обладателями стали 22 000 россиян. Тройку лидеров замыкает японский кроссовер Toyota RAV4, нашедший 12 000 новых хозяев.

Куда меньшим спросом пользуются у российских покупателей Nissan X-Trail, разошедшийся тиражом в 9800 экземпляров, и Nissan Qashqai с показателем 9700 проданных машин. Подержанному Renault Duster отдали свое предпочтение 8300 наших соотечественников, чуть меньше — 8200 человек — прикупили японские Mitsubishi Outlander и Honda CR-V.

А вот немецкие кроссоверы с пробегом пользуются у россиян заметно меньшей популярностью. К примеру, «бэушный» Volkswagen Tiguan приворожил 6500 потребителей, а BMW X5 — 6400 будущих владельцев.