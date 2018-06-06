Cамые популярные подержанные кроссоверы и внедорожники в России

Фото:Наталья Мущинкина
По итогам четырех месяцев в России было продано без малого 345 000 подержанных автомобилей сегмента SUV. Аналитики выяснили, какие из «джипов» привлекают нашего брата больше всего.
Лика Затворная

Согласно статистике «Автостат», самым востребованным внедорожником на вторичном рынке является непотопляемая LADA 4x4. В период с января по апрель этим автомобилем обзавелись немногим меньше 28 500 человек.

На пятки старушке «Ниве» наступает двоюродная Chevrolet Niva — ее обладателями стали 22 000 россиян. Тройку лидеров замыкает японский кроссовер Toyota RAV4, нашедший 12 000 новых хозяев.

Куда меньшим спросом пользуются у российских покупателей Nissan X-Trail, разошедшийся тиражом в 9800 экземпляров, и Nissan Qashqai с показателем 9700 проданных машин. Подержанному Renault Duster отдали свое предпочтение 8300 наших соотечественников, чуть меньше — 8200 человек — прикупили японские Mitsubishi Outlander и Honda CR-V.

А вот немецкие кроссоверы с пробегом пользуются у россиян заметно меньшей популярностью. К примеру, «бэушный» Volkswagen Tiguan приворожил 6500 потребителей, а BMW X5 — 6400 будущих владельцев.

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6 июня 2018
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